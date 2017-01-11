高齡82歲林家慶偕陳雷 用Big Band唱心聲

高齡82歲的林家慶老師過年的希望就是身體健康就好。（公視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕國寶級音樂大師林家慶力挺公視過年初二特別節目《音樂萬萬歲 回娘家》，久違的陳雷為了林家慶老師，終於點頭上節目。陳雷憶起25年前林家慶老師的《歡樂100點》中的『流行45轉』單元還心有餘悸，直說：「最怕一唱錯，大家都要重頭來過，壓力很大！」林家慶則稱讚說：「陳雷很穩的，是台語台柱。」

林家慶老師這次專程從加拿大回國上節目，順便在台灣過年。林家慶老師謙虛地說：「很感謝作單位再找我這個老頭子來上節目，頭腦還可以用一用。」

陳雷憶起25年前林家慶老師的《歡樂100點》中的『流行45轉』單元還心有餘悸。（公視提供）

節目中談到新年心願，高齡82歲的林家慶老師希望：「平平安安，身體健康就好！」前年升格當爺爺、現年53歲的陳雷深有同感。陳雷新年希望就是新婚一年多的女兒與洋女婿「明年生個洋娃娃回家」。

在節目《音樂萬萬歲 回娘家》中，林家慶老師將帶領著21人制大樂隊，用Big Band風格，由最鄉土的歌王陳雷演唱市井小民心聲的歌曲，並與新生代實力唱將許富凱、林雨宣、曹雅雯，演唱台灣人熟悉的溫暖歌曲，讓歌與故事，再次從「心」傳唱。

國寶級音樂大師林家慶力挺《音樂萬萬歲 回娘家》，久違的陳雷為了林家慶老師，也終於點頭上節目。（公視提供）

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