（影音）戰鬥民族版《復仇者聯盟》 神祕線索大公開

《守護者聯盟》劇照。（車庫娛樂提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕美國漫威有集合旗下超級英雄的《復仇者聯盟》，俄羅斯也不落人後，推出《守護者聯盟》一拼高下！不過，因《守護者聯盟》片中角色設定與《復仇者聯盟》有著神秘的巧合，讓網友紛紛推測《復仇者聯盟》是不是推出外傳了。

《守護者聯盟》的角色神似漫威中的俄羅斯超級英雄組合「冬日衛兵」（Winter Guard），冬日衛兵是在漫威宇宙中，隸屬於俄羅斯政府的超級英雄團隊，他們前身是蘇聯體制還存在的冷戰時期所組成的蘇聯超級士兵（Soviet Super Soldiers），做為美國超級士兵計劃及「復仇者」的對應之道。

《守護者聯盟》劇照。（車庫娛樂提供）

冬日衛兵的成員之一「大熊座」（Ursa Major），能力是可變身為一隻巨大的棕熊，與《守護者聯盟》的「熊霸」簡直如出一轍。而過去組成成員之一的「沃斯托克」（Vostok），其能力是可操控任何機器，這也跟《守護者聯盟》大反派「庫勒塔夫」發明的「一號模組」有同樣的威能。

另外，《守護者聯盟》的守護者們是在前蘇聯的基地透過改造DNA的方式而誕生的強化人種，成員們的特殊能力均相當有冷冽的戰鬥民族風格，這點與《美國隊長》系列中酷寒戰士的身世相當類似，酷寒戰士也是在莫斯科被救活進而接受改造。

《守護者聯盟》劇照。（車庫娛樂提供）

由上述種種蛛絲馬跡看來，《守護者聯盟》幾乎可以說是「俄羅斯版」的對應外傳！《守護者聯盟》將於2月24日在台上映。

《守護者聯盟》預告：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒。）