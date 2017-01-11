童軍制服上身？老蕭上台這樣穿太有型啦！

蕭敬騰時尚品味獨到，他穿Moncler Gamme Bleu系列長板棕色格紋風衣在「夢想的聲音」獻唱。（Moncler提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕蕭敬騰不只唱腔和演唱曲風多元，在時尚領域不落人後，表現一樣搶眼；他日前在中國音樂實鏡節目「夢想的聲音」更以童軍制服出場，風格竟出乎意料的前衛，連帶他在舞台上詮釋周興哲「以後別做朋友」榮登熱門搜尋排行榜！

事實上，這可不是真的童軍制服；成功把搖滾歌王打造成純淨森林系王子的，正是Moncler Gamme Bleu 2017 春夏高級成衣男裝系列的長板棕色格紋風衣。

Moncler Gamme Bleu系列是法國羽絨天王Moncler 夥同時尚奧斯卡CFDA 最佳男裝設計師Thom Browne共同打造的力作，2017春夏系列以美國童子軍與夏令營為概念主題，設計靈感就是童子軍制服。服裝透過沉靜大器的全卡其色、純淨白、森林綠、棕色格紋三種色彩組合完美呈現，款式包括運動外套、風衣、披肩、開襟衫、Polo衫和長、短褲裝，全部採用Moncler的高科技面料製作。

Moncler Gamme Bleu 2017 春夏系列，設計靈感來自童子軍制服。（Moncler提供）