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陳艾琳同情海倫清桃 腥夫阿翔反嗆「什麼鬼邏輯」

2017/01/11 21:44

阿翔（左）與老婆陳艾琳（右）自約砲事件後，婚姻關係岌岌可危。（資料照，記者宋志雄攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕海倫清桃近日爆出一連串「謊言人生」，引起社會大眾一陣熱議，形象一夕轉黑，但藝人陳艾琳則在臉書同情她，直言「她不過就是一個生病的人」、「說謊固然不對，但她也許不過是想擁有一個美麗一點的人生而已」力挺海倫清桃，但這番言論似乎引起偷腥夫阿翔不滿，在臉書反酸「那就去幹車手、做詐騙就好了呀」。

陳艾琳在臉書同情海倫清桃，直言「不過就是一個生病的人」。（翻攝自陳艾琳臉書）

據《壹週刊》報導，阿翔在私人臉書寫到，「『說謊雖然不對，但他也只是想有個美麗人生？』那就去幹車手、做詐騙就好了呀！他們也只是想有個美好人生呀！什麼鬼邏輯？」似乎不認同陳艾琳的發文，之後更反酸，「當別人有瑕疵的時候，總是搖旗吶喊、大張旗鼓地嚷著公平正義。當發現自己也不如自己口中一樣完美時，就會開始找著各種理由來合理化自己的行為。」火藥味濃厚。事實上，日前阿翔與陳艾琳才爆出分居消息，兩人現又在臉書隔空開戰，婚姻關係似乎不太樂觀。

陳艾琳發文力挺海倫清桃。（翻攝自海倫清桃臉書）

阿翔疑似在臉書反酸陳艾琳。（翻攝自阿翔臉書）

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