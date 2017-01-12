陳宏一新作入選鹿特丹影展 小英也在電影中露臉

〔即時新聞／綜合報導〕第46屆鹿特丹國際影展的「大銀幕獎」有8部來自不同國家的影片入選，其中也包含導演陳宏一的新片《自畫像》，《自畫像》除是該影展設立「大銀幕獎」以來首部入選的台灣電影，總統蔡英文也在電影中數度露臉。

綜合媒體報導，陳宏一的《自畫像》描述，在台灣總統大選當日，女大生楊婕（張寗 飾演）被發現陳屍租屋處，不僅身體赤裸被塗滿油彩，美麗的眼睛更遭利刃刨出，其畫家室友和閨蜜都有重大嫌疑。陳宏一想藉由一名女大生之死，探究這個欲振乏力社會對年輕人熱血與理想的扼殺，並點出台灣目前內憂外患的處境。

該片光劇本籌寫就花了兩年的時間，由於片中時空背景為2016台灣總統大選，兩大總統候選人蔡英文、朱立倫都入鏡，其中蔡英文露臉更多達3次以上，連蔡當選的報紙頭條新聞也都清晰可見。

《自畫像》為陳宏一的第4部電影作品，他先前的作品有《花吃了那女孩》、《消失打看》及《相愛的七種設計》等，都曾提名金馬獎、台北電影獎，其中《相愛的七種設計》更在休士頓國際影展上擊敗6部中國電影、拿下最佳影片首獎。

本次入選鹿特丹國際影展「大銀幕獎」正式競賽片的，還有來自美國、瑞典、比利時、智利、新加坡等國的影片，目前陳宏一還在為該片進行後製，並將於2月1日在鹿特丹影展舉行世界首映。