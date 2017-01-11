梅莉史翠普金球獎諷川普 卻惹怒這些人

梅莉史翠普在獲頒終身成就獎時，發表的得獎感言，引起正反評論。（法新社）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕好萊塢影星梅莉史翠普在金球獲頒終身成就獎時，暗批川普的反移民政策以及嘲笑身障記者的行為，鏗鏘有力、直言不諱的發言獲得不少好評，但同時引來川普怒嗆「希拉蕊走狗」、「過譽女星」，有部分族群也感到不滿。

梅莉史翠普發言中提到，「如果好萊塢將外來民族趕走，我們就只剩美式足球和綜合格鬥（MMA），但這並不算是藝術。」她意指，川普需包容多元民族，卻反倒刺傷了美式足球和綜合格鬥的運動家們。綜合格鬥界批評，「一個人在談論不要歧視時，他的論點竟是建立在歧視一整個專業團體之上，實在很詭異。」

另外，梅莉史翠普為了表達好萊塢影星的多元背景，細數坐在台下艾美亞當斯、蘿絲奈格、萊恩葛斯林等人的外國血統，但其中她說到，「娜塔莉波曼出生於耶路撒冷。」卻掀起以色列人的不滿。

過去數十年來，耶路撒冷歸屬，一直是以色列與巴勒斯坦的衝突癥結，因此梅莉史翠未說「娜塔莉波曼出生於以色列」的言論，也被以色列人歸類為「反以色列」份子，引發部分人士不滿。