海倫清桃貼小鮮肉 工具人老公駁「不可能」

海倫清桃目前離家出走，已對外報平安。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「越南林志玲」海倫清桃近日爆出一連串的謊言人生，今日又鬧離家出走，對外淚訴老公戴發奎對她家暴，加碼自爆兩人18年無性婚姻。但日前海倫清桃被拍到與富二代小鮮肉十指緊扣逛街，傳出兩人即將論及婚嫁，沒想到卻爆出瞞婚18年，讓男方超崩潰。對於老婆劈腿富二代的消息，戴發奎則力挺老婆，直言老婆去哪他就跟到哪，不可能有男朋友。

海倫清桃今傳出與富二代論及婚嫁，卻因老公戴發奎爆出真相，讓對方崩潰。（翻攝自海倫清桃臉書）

據《聯合報》報導，戴發奎完全不相信海倫清桃會讓他戴綠帽，他直言海倫清桃有個外號叫「黃昏阮菁桃」，因為黃昏一到她就會立刻回家，加上平常只要海倫清桃走到哪他就跟到哪，幾乎不會離開他的視線，戴發奎也堅信老婆「不可能交男朋友」，而海倫清桃被周刊拍到與富二代十指緊扣逛街，戴發奎則解釋「越南男女演員平常都會手牽手。」這是國情不同，認為當天應該是海倫清桃一時想不開，找朋友聊一聊「我不相信她會做什麼！」。

戴發奎（左）相信海倫清桃（右）不可能交男朋友。（資料照，記者陳逸寬攝）

戴發奎也透露，會在臉書暴走公開海倫清桃身世，是因為那天海倫清桃黃昏時沒回家突然失聯，為了逼她出來，才在臉書公開真相，但這次海倫清桃又鬧失蹤，還對外放話被家暴、無性婚姻，才讓戴發奎意識到似乎真的要失去她了。但戴發奎也放話，如果海倫清桃提離婚，一毛錢都不會給她，如果能回來他會給她一個浪漫婚禮。