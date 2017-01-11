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「只是要1個演出機會」 海倫清桃老公坦承策劃一切

2017/01/11 20:21

海倫清桃（右）日前才與老公戴發奎（左）十指緊扣出席記者會。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「越南林志玲」海倫清桃近日爆出一連串身分、年紀、學歷造假事件，與瞞婚18年的老公戴發奎一起出面開記者會試圖洗白，沒想到謊言越扯越多，今日海倫清桃又向媒體淚訴和老公18年沒有性生活，更慘遭對方家暴，宛如八點檔劇情。戴發奎今也坦承這一切謊言都是他一手策劃，直言這些謊言都是為了要演戲，請求社會大眾原諒。

戴發奎坦言有心理陰影，即使海倫清桃擁有魔鬼身材，仍然無法行房。（翻攝自海倫清桃臉書）

據《聯合報》報導，戴發奎坦承所有事情都是他主導，他表示當初發現海倫清桃有表演天份，打算全心栽培她，但他當時在越南被歧視，兩人才回到台灣發展，沒想到回台後事業不順，甚至險些破產，他才建議海倫清桃換個身份，變成台灣人讓自己更有話題，才能增取更多工作機會。至於年紀學歷造假，戴發奎則表示，「本來拍戲年紀學歷根本不會有人問，是後來我們拍了一部電影，電影要上映新聞局要求有演員證才能上演，才會去造假。」

海倫清桃今日出面淚訴與老公18年沒有性生活。（翻攝自海倫清桃臉書）

對於身分造假事件，戴發奎向社會道歉我是做錯了，我幫她包裝這樣，不就是為了給她一個公平的演出機會而已。」「我很抱歉，我幫她編造了一個身份，之前在越南都沒有這個問題呀，只是為了能演一個台灣人的角色，我們沒有對不起台灣，我們以台灣人為榮。」更直言海倫清桃曾在2014年越南排華事件爆發時，代表越南人向台灣道歉，就已經狠下心不打算回越南工作了。

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