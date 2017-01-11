18年無性婚姻！海倫清桃老公自爆不能人道

〔即時新聞／綜合報導〕有「越南林志玲」之稱的海倫清桃，日前與結婚18年的老公戴發奎開記者會，揭發自己一連串的謊言人生，現又爆出這個18年婚姻都是「無性婚姻」，老公就是不能人道。

海倫清桃接受《蘋果日報》專訪淚訴老公戴發奎「不行」，婚姻關係是有名無實。今（11）日《聯合報》訪問到戴發奎，他承認他真的不行，並透露自己對感情有創傷，他表示他談過兩次戀愛，都交往5年之久，後來都離開他，所以他34歲時才到越南找新娘。他甚至說：「看醫生也沒用，有些事就是不行。」

他並透露當時以8千美金（約台幣25萬6855元）娶回海倫清桃，並發現她中英文流利又有表演天分，所以打造她成為演員，本來年齡學歷不會有人過問，卻因為要辦台灣演員證的申請，才開始造假。

而是否真的有家暴海倫清桃，戴則表示，夫妻意見不合時會有推擠，但如果真的和他離婚，他也不覺得海倫清桃會過得多好。並解釋有關身世的部份，是海倫清桃跟他家人很好，所以有部份投射作用，有真也有假，買車則是為了讓海倫身分增值。