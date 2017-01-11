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（影音）怒譙Pizza像鼻屎 網友要她控管情緒

2017/01/11 19:20

〔記者陽昕翰／台北報導〕葛仲珊以饒舌新歌《Pizza》，寫出在台北吃到難吃Pizza的經驗，歌詞直白寫到吃了最爛的Pizza，買單應該打個七折，甚至形容味道就像鼻屎，掀起歌迷熱烈討論，有網友怒回：「您的口味不代表所有亞洲人的口味！另外～遣詞用字請三思而行，罵別人笨蛋這事確不可取。」要她控管情緒，對此葛仲珊則透過臉書回應：「好我再檢討一下。」

葛仲珊新歌派對彩排；坐上后座象徵封后。（記者陳奕全攝）

葛仲珊的新歌掀討論，不少歌迷好奇Pizza到底有多難吃，能讓她氣到寫歌，她下午為了新歌演唱會彩排，首次揮毫寫春聯，提筆寫了「QUEEN」與「$」，不忘倒拿春聯拍照，她笑說：「小時候第一次看到春聯很好奇，覺得爲什麼大人都要倒著貼，還以為是貼反了。」讓大夥笑翻。

葛仲珊新歌派對彩排；坐上后座象徵封后。（記者陳奕全攝）

她忙著宣傳新專輯，農曆年會回紐約陪家人，順道要拿紅包，受訪提到5年來台發生的嚴重車禍，當時下巴重摔，造成27塊碎骨頭，開刀復健後是否有後遺症？葛仲珊透露：「偶爾會不知道自己在流口水，或是常咬到舌頭。」加上若變天的話，下巴就會開始酸。

葛仲珊新歌派對彩排。（記者陳奕全攝）葛仲珊新歌派對彩排。（記者陳奕全攝）

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