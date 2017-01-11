羅時豐示愛小18歲卓文萱 大嘆「結婚太早了」

《2017超級巨星紅白藝能大賞》邀請卓文萱（右）、羅時豐同台合唱。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視製作的全國最大型除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》，將於除夕（27日）晚間7點在台灣電視台（台視主視）播出，今年「台語大王」橋段由羅時豐、沈文程、陳盈潔、林淑蓉以及卓文萱一同上台獻唱，羅時豐以一身皮衣皮褲勁裝登場，沈文程則是畫了時下流行的「煙燻妝」，兩人時髦模樣也讓小燕姐忍不住開玩笑說：「我以為是曹西平來了！」

沈文程自爆為了《紅白》特別練跳了一小段舞蹈，足足練了三天，沒想到前幾天出外景節目意外在溪邊「犁田」，他苦笑說：「我現在還貼著藥膏呢！剛剛是忍痛才順利表演完。」惹得搭檔林淑容立即獻上愛的鼓勵說：「剛剛你的表現100分！」

《2017超級巨星紅白藝能大賞》邀請卓文萱（左起）、羅時豐、沈文程、陳盈潔、林淑容參加。（台視提供）

製作單位特地安排羅時豐與比他年紀小約18歲的卓文萱合唱經典台語歌《小姐請妳給我愛》，難得和年輕美眉合作，他開心直呼：「哎呀！我結婚結得太早了！」卓文萱則笑回：「我從小就是聽這歌長大的！」立刻讓對方碰了個軟釘子。

農曆春節即將到來，卓文萱也透露自己廚藝極佳，不管是「泰式椒麻雞」、「打拋豬」通通難不倒她，因此年夜飯也會在家幫忙料理。接下來她也將有新作品問世，「我在劇中演一個擁有眼神催眠能力的角色，拍戲時常常用力過猛，一下戲就要點眼藥水來保持眼睛濕潤。」