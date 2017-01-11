GD放話戒菸了 勝利笑虧「害我和大聲臉變這樣」

「BIGBANG」去年底推出新專輯。（翻攝自BIGBANG臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」，去年底終於推出新專輯，由於成員T.O.P即將入伍服役，5人近日也積極合體出席各大活動，讓粉絲相當高興。近日，「BIGBANG」出席粉絲見面會時，GD就透露2017年的新年心願，坦言現在正在戒菸，讓粉絲非常高興，成員勝利更在一旁直呼，「你們都不知道，我聽到的時候有多麼開心」。

GD（左）自爆現在正在戒菸中。（翻攝自GD Instagram）

據韓媒《中央日報》報導，GD日前在粉絲見面會上，被問2017年的新年願望時，突然自爆「我戒菸了」隨後也坦言現在仍在吸電子煙，但希望可以戒菸成功，也讓現場粉絲紛紛為他加油打氣，在一旁的勝利則爆料，GD和T.O.P常在車上抽菸，但因為他和大聲在隊裡是年紀最小的兩個人，每次坐車都是坐在最後面，忍不住抱怨，「就是因為這兩個人（GD和T.O.P），我和大聲的臉才會變成這副德性。」笑虧因為長期吸二手菸，外貌才會變醜，讓現場粉絲笑翻。

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勝利開玩笑因為長期吸二手菸，他和大聲的外貌才會變現在這樣。（翻攝自BIGBANG臉書）

T.O.P即將入伍服役，讓粉絲相當不捨。（翻攝自T.O.P Instagram）