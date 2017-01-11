限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

萬寶龍集郵金球 凱西艾佛列克一舉得獎

2017/01/11 17:53

萊恩雷諾斯憑藉「死侍」一角人氣暴漲，配戴萬寶龍Iconic系列金色圓形袖扣帶領嬌妻布蕾克萊芙莉帥氣現身。（萬寶龍提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕《樂來越愛你La La Land》雖在金球奪下大滿貫，出盡風頭，不過，還有比《樂來越愛你La La Land》更厲害的就是「萬寶龍」。盤點今年金球獎紅毯，新科影帝如湯姆希德勒斯頓、凱西艾佛列克，都是戴著萬寶龍腕錶上台領獎，讓萬寶龍成為曝光最多的「最意外主角」。

湯姆希德勒斯頓配戴萬寶龍Meisterstuck Heritage大師傑作傳承系列自動腕錶，樂領金球獎。（萬寶龍提供）

以《夜班經理The Night Manager》第一次入圍就拿下電視電影或迷你影集類最佳男主角的湯姆希德勒斯頓和一舉以《海邊的曼徹斯特》奪下本屆最佳戲劇類男主角的凱西艾佛列克，都是選擇萬寶龍添好運。

除了兩個影帝之外，因「死侍」大紅特紅的萊恩雷諾斯也帶著萬寶龍Iconic系列金色圓形袖扣擁嬌妻帥氣現身，所以萬寶龍才是集郵男星的真正大贏家。

凱西艾佛列克以《海邊的曼徹斯特》榮獲本屆最佳戲劇類男主角，選擇萬寶龍文學家系列威廉‧莎士比亞精鋼圓形袖扣當幸運物。（萬寶龍提供）

相關新聞

推薦新聞
GD放話戒菸了 勝利笑虧「害我和大聲臉變這樣」 GD放話戒菸了 勝利笑虧「害我和大聲臉變這樣」
2017/01/11 18:31
「拍料理就好人不用」柯以柔直播做菜又遭罵 「拍料理就好人不用」柯以柔直播做菜又遭罵
2017/01/11 18:31
羅時豐示愛小18歲卓文萱 大嘆「結婚太早了」 羅時豐示愛小18歲卓文萱 大嘆「結婚太早了」
2017/01/11 18:02
萬寶龍集郵金球 凱西艾佛列克一舉得獎 萬寶龍集郵金球 凱西艾佛列克一舉得獎
2017/01/11 17:53
還恨林宥嘉？鄧紫棋吐真言：那一瞬間我已經... 還恨林宥嘉？鄧紫棋吐真言：那一瞬間我已經...
2017/01/11 17:50
執意娶不倫女星 岡田准一恐遭傑尼斯開除 執意娶不倫女星 岡田准一恐遭傑尼斯開除
2017/01/11 17:48
辰亦儒超正親姐曝光！優雅氣質直逼女藝人 辰亦儒超正親姐曝光！優雅氣質直逼女藝人
2017/01/11 17:32
海倫清桃謊話連篇被酸爆 楊伊湄有感而發 海倫清桃謊話連篇被酸爆 楊伊湄有感而發
2017/01/11 17:19
前哈菸主播認愛副總裁男友 「看他表現」才要嫁 前哈菸主播認愛副總裁男友 「看他表現」才要嫁
2017/01/11 17:00
張本渝衝浪險遭大浪捲走 所幸張天霖即時搶救 張本渝衝浪險遭大浪捲走 所幸張天霖即時搶救
2017/01/11 16:59
雪莉曬露骨公仔照 網友爆怒：適可而止！ 雪莉曬露骨公仔照 網友爆怒：適可而止！
2017/01/11 16:30
L.A.Boyz林智文棄鎂光燈 「我很清楚行醫就是我要的」 L.A.Boyz林智文棄鎂光燈 「我很清楚行醫就是我要的」
2017/01/11 16:28
（影音）紅髮艾德推新歌復出 臉上卻驚現刀傷 （影音）紅髮艾德推新歌復出 臉上卻驚現刀傷
2017/01/11 16:21
欠稅300萬遭政府追討 吳宗憲出面這樣解釋... 欠稅300萬遭政府追討 吳宗憲出面這樣解釋...
2017/01/11 15:39
（影音）曾教過太妍！THE ONE爆她每天花2小時繞半個台灣向他學唱歌 （影音）曾教過太妍！THE ONE爆她每天花2小時繞半個台灣向他學唱歌
2017/01/11 15:35
（影音）爸爸跟孔侑選誰 許老三這樣說 （影音）爸爸跟孔侑選誰 許老三這樣說
2017/01/11 15:13
張惠妹喝咖啡 意外看到「不敢看的影片」 張惠妹喝咖啡 意外看到「不敢看的影片」
2017/01/11 15:04
《鬼怪》本周停播一集！劇組對孔侑暈倒傳聞這麼說.... 《鬼怪》本周停播一集！劇組對孔侑暈倒傳聞這麼說....
2017/01/11 14:54
發文力挺楊大正新戀情 鄭宜農認了有喜歡的人 發文力挺楊大正新戀情 鄭宜農認了有喜歡的人
2017/01/11 14:32
三星中階防水機登台開賣 找LINE耍萌 三星中階防水機登台開賣 找LINE耍萌
2017/01/11 13:57
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.