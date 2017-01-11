萬寶龍集郵金球 凱西艾佛列克一舉得獎

萊恩雷諾斯憑藉「死侍」一角人氣暴漲，配戴萬寶龍Iconic系列金色圓形袖扣帶領嬌妻布蕾克萊芙莉帥氣現身。（萬寶龍提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕《樂來越愛你La La Land》雖在金球奪下大滿貫，出盡風頭，不過，還有比《樂來越愛你La La Land》更厲害的就是「萬寶龍」。盤點今年金球獎紅毯，新科影帝如湯姆希德勒斯頓、凱西艾佛列克，都是戴著萬寶龍腕錶上台領獎，讓萬寶龍成為曝光最多的「最意外主角」。

湯姆希德勒斯頓配戴萬寶龍Meisterstuck Heritage大師傑作傳承系列自動腕錶，樂領金球獎。（萬寶龍提供）

以《夜班經理The Night Manager》第一次入圍就拿下電視電影或迷你影集類最佳男主角的湯姆希德勒斯頓和一舉以《海邊的曼徹斯特》奪下本屆最佳戲劇類男主角的凱西艾佛列克，都是選擇萬寶龍添好運。

除了兩個影帝之外，因「死侍」大紅特紅的萊恩雷諾斯也帶著萬寶龍Iconic系列金色圓形袖扣擁嬌妻帥氣現身，所以萬寶龍才是集郵男星的真正大贏家。

凱西艾佛列克以《海邊的曼徹斯特》榮獲本屆最佳戲劇類男主角，選擇萬寶龍文學家系列威廉‧莎士比亞精鋼圓形袖扣當幸運物。（萬寶龍提供）