最young花美男許魏洲 露肌肌首登場

最強新人許魏洲，裸曬鮮肉肌。（《men's uno》提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕叫許魏洲最強「小鮮肉」絕對不誇張，出道時才是的大學生的他，以新人之姿闖進南韓辦演唱會，這次更露出健美肌肉登上《men’s uno》雜誌封面。今年才23歲的他，第一次出專輯就辦演唱會，還唱到首爾，難怪被稱為「最強新人」。

看似纖瘦的許魏洲，其實在衣服底下盡是健美身材。（《men's uno》提供）

從小就喜歡表演的許魏洲，在成為偶像之前，可是個拉丁舞好手，高中學吉他，還是搖滾團體Linkin Park的鐵粉，因為偶像他開始組樂團，擔任吉他手。許魏洲說：「當時的團名叫做Prome，也就是普羅米修士的縮寫。」為了站在舞台上，許魏洲不但和朋友一起找場地、拉贊助還想盡辦法上報紙宣傳。

90後的許魏洲可說是浸泡在網路時代裡的年輕人，所以對於表達自己一點也不害羞，不過許魏洲覺得：「現在的90後已經快要被00後取代了吧！」雖然大家看許魏洲是小鮮肉，不過他自己覺得已經長大了，能被叫小鮮肉的時間也沒有幾年了。

因網路劇爆紅的許魏洲，以最小年紀之姿登上《men's uno》封面。（《men's uno》提供）