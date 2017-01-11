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張本渝衝浪險遭大浪捲走 所幸張天霖即時搶救

2017/01/11 16:59

《700歲旅程》主要演員張本渝帶粉絲到劇中景點「宜蘭林美石磐步道」旅遊。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視八點檔《700歲旅程》主要演員張本渝、丁強、王滿嬌日前特別抽空開團，帶參與劇情問答幸運獲獎的粉絲們，搭乘觀巴到劇中景點「宜蘭林美石磐步道」旅遊，常跑東北角的張本渝，對宜蘭有很特別的情感，她表示︰「今年跨年我們全家才去蘇澳豆腐岬迎曙光，還自備國旗升旗，而且以前很常到宜蘭衝浪，特別喜歡宜蘭。」

張本渝也分享過去在烏石港衝浪險遭大浪捲走的恐怖經驗，她心有餘悸的說：「還好那時候同行的張天霖有回頭看，發現我一直被浪帶走，體力不支，要我拉住他的腳繩才上岸，不然我真的回不來，從那次被嚇到才真正意識到衝浪的危險性，所以後來就沒再衝浪，改玩潛水了。」

《700歲旅程》主要演員王滿嬌（左起）、張本渝、丁強帶粉絲到劇中景點「宜蘭林美石磐步道」旅遊。（台視提供）

丁強與王滿嬌一同和粉絲體驗DIY爆米香，丁強讚嘆「宜蘭林美石磐步道」的景色不輸國外，希望將台灣的美推薦給更多粉絲；平日就喜愛旅遊和攝影的王滿嬌也說：「台灣有很多得天獨厚的地方是國外比不上的，要靠我們宣傳推動，所以《700歲旅程》應該要再多拍幾集！」

農曆春節將至，張本渝透露滿檔的過年行程：「今年過年會跟醫院請4小時的假，把爸爸從醫院接回來團圓，假期帶媽媽和外甥女一起到美國上課，再馬不停蹄到新加坡演出舞台劇，剛過年就行程滿檔肯定是個好兆頭。」

《700歲旅程》主要演員張本渝（右起）、王滿嬌、丁強帶粉絲到劇中景點「宜蘭林美石磐步道」旅遊。（台視提供）

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