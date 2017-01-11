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海倫清桃謊話連篇被酸爆 楊伊湄有感而發

2017/01/11 17:19

楊伊湄曾是「鄉民女神」，卻因一句「鄉民很好操弄」迅速翻黑。（翻攝自楊伊湄臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星海倫清桃近日爆出瞞婚18年，學歷、身分全都造假，消息一出，立刻震驚各界，連記者會澄清發言，都挨批謊話連篇，形象一夜崩壞。三立前主播楊伊湄也曾因說謊，導致形象一夕翻黑，看到海倫清桃仍在為謊言說謊，也讓她有感而發，「有時候，心機不是原因，而是一步錯、步步錯的結果」。

海倫清桃（右）與老公戴發奎（左）日前開記者會，坦言年齡、學歷、婚姻狀況全都造假。（資料照，記者陳逸寬攝）

楊伊湄今在臉書透露，因為海倫清桃扯謊事件，讓自己過去一連串說謊事件又被提出來討論，雖然朋友替她抱不平，但她卻覺得「自己有幾分活該也有幾分好笑」。她也坦言，「現在要我回想，我也說不出那些撒謊的理由與意義何在。如今成熟了一點才發現，為了自保而將一些虛虛實實的元素摻雜在一塊兒，實在是一件很自以為是的事情。」，似乎在反省自己曾經撒謊的過往。

楊伊湄在臉書反省自己過去說謊行為。（翻攝自楊伊湄臉書）

對於網友諷刺「心機肥婆」，她也回應，「有時候，心機不是原因，而是一步錯、步步錯的結果。說到底，就是因為懦弱而不夠大方，因為虛無而想鞏固一切，因為不敢放手一搏而作繭自縛...」最後她也懺悔「而過往的教訓，我更會牢記在心，也真的期許自己可以活得真一點」。

楊伊湄本來超受鄉民歡迎，還被封為「鄉民女神」，卻在2014年被PTT網友列舉12項說謊罪名，形象迅速由紅轉黑，除了和交往對象裝不認識，還說是「弟弟」、和網友談瘦身秘訣，卻被踢爆到醫美診所溶脂，更脫口而出「鄉民很好操弄」，遭酸「心機肥婆」。

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