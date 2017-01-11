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（影音）紅髮艾德推新歌復出 臉上卻驚現刀傷

2017/01/11 16:21

英國音樂才子紅髮艾德最近推出兩首新歌，立刻橫掃各國音樂榜。（華納提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕英國音樂才子紅髮艾德在休息長達一年後，一口氣推出兩首新歌，復出歌壇，但日前有眼尖的歌迷發現他的臉上多了一條傷疤，艾德透露，這是前陣子參加英國皇室晚宴時，被碧翠絲公主揮劍誤傷而留下的。

紅髮艾德的首張專輯《+》及第二張專輯《x》都大獲好評，躍升暢銷歌手之列，但他卻在2015年底，宣布暫時休息、回歸自我。在過了一年多之後，紅髮艾德無預警復出，並一口氣發表兩支風格迥異的單曲《妳的樣子 Shape Of You》、《山丘上的城堡 Castle On The Hill》，立刻造成狂熱回響，24小時之內在全球Spotify創下1300萬點播次數，打破2015年8月「1世代」的476萬次紀錄。

紅髮艾德右臉上多了一條傷疤。（翻攝自網路）

帶著新音樂成功復出的紅髮艾德也被眼尖的粉絲發現右臉多了一道疤痕，他透露，這是前陣子獲邀參加英國皇室晚宴時，被碧翠絲公主揮劍誤傷造成，但紅髮艾德不以為意、率性表示：「臉上的新傷疤讓我看起來更酷了。」

據外媒報導，當時晚宴上，碧翠絲公主開玩笑要「授勳」給在場的另名歌手詹姆仕布朗特，她因此舉起長劍作勢模仿授勳儀式，但碧翠絲公主沒注意到站在身後的艾德，因而揮舞時不小心劃傷艾德的臉，碧翠絲公主事後也非常內疚，但所幸傷勢並不嚴重，只不過這條疤可能會一直留在艾德臉上了。

紅髮艾德新歌《妳的樣子 Shape Of You》：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒。）

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