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L.A.Boyz林智文棄鎂光燈 「我很清楚行醫就是我要的」

2017/01/11 16:28

林智文現在在洛杉磯自行執業。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前L.A.Boyz成員「Steven」林智文出生於書香世家，團體解散後便回到美國攻讀醫學院，現在也在洛杉磯自行開業，化身骨科醫生，他認為現在的工作帶給他很大的成就感，也早在多年前就深知自己不會繼續待在演藝圈，「雖然L.A.Boyz也很成功，可是我心裡總覺得缺少了些什麼，知道自己不可能長期走演藝圈這條路。」

林智文（左）、黃立成（中）和黃立行曾組團為L.A.Boyz。（翻攝自黃立成臉書）

據《蘋果日報》報導，林智文坦言：「當時可以跟黃立成、黃立行一起組團，我的確覺得很開心，L.A.Boyz可以說是我年輕時最好的回憶......但人生每個階段都有不同的任務，一個時期再成功，我也必須要邁向下一個階段」他從小就愛好讀書，也表示從來都不覺得在醫學院念書很痛苦，因為這是他喜歡的事情，更體認做每件事都應該要有成就感，「我很清楚行醫就是我要的」

1997年L.A Boyz宣布解散。（翻攝自黃立成臉書）

5年前他開始自己執業，為了服務當地不同國家的病人，他也不停在各種語言上持續精進，他現在不僅可以說英、中、台三種語言，還能用基本的西班牙語和拉丁裔的病人溝通，他也表示非常享受現在的生活，目前也有個交往2年的女友，他不眷戀鎂光燈的生活，直言：「我不需要做什麼驚天動地的大事，真的，只要有一個病人回來告訴我，因為我讓他有更好的生活，那就是對我最大的肯定」。

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