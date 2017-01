(影音)曾教過太妍!THE ONE爆她每天花2小時繞半個台灣向他學唱歌

〔記者陳立妍/台北報導〕南韓歌王THE ONE(鄭淳元)為了華語新單曲《行李》 首度來台宣傳,他因2012年在南韓歌唱節目《我是歌手》奪冠,並參加《蒙面歌王》爆紅,之前他曾擔任過少女時代、東方神起、SUPER JUNIOR等夯團的歌唱老師,被問到印象較深刻的學生?他先是力讚得意門生之一太妍「從小就很不一樣」!透露太妍從小就擁有過人的專注力,在太妍年僅15歲時,就知道她將來一定會成功。

The One鄭淳元記者會。(記者潘少棠攝)

THE ONE表示,當時15歲的太妍每天花2個小時,由爸爸開車載她到150公里遠的教室向他學習唱歌,千里跋涉等同繞了半個台灣,而小小年紀的太妍更擁有百分百的專注力,讓他深深覺得她「以後肯定會成功」。

而在男弟子的部分,THE ONE則透露對金賢重、朴施厚、東方神起最有印象,稱讚他們非常努力。

The One鄭淳元記者會。(記者潘少棠攝) The One鄭淳元記者會。(記者潘少棠攝) The One鄭淳元記者會,鄭淳元向現場來賓索討現金包紅包。(記者潘少棠攝)