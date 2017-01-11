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他一臉很像可憐小狗~戀情曝光 楊大正女友幽默護愛

2017/01/11 15:01

楊大正（資料照，記者陳逸寬攝）〔記者蔡琛儀／台北報導〕楊大正認了和新人歌手、網紅山東熱戀ing，卻被爆是離婚前就和對方交往，且2人和楊大正前妻鄭宜農同住一屋簷下，繼楊大正、鄭宜農發文後，山東也出聲了，發文表示「我們並沒有錯」，並透露和楊大正認識後隨即陷入熱戀，也因大正進而與鄭宜農成為好友，形容楊大正一早看到新聞，露出「一臉很像可憐小狗的樣子」，似乎有種反差萌fu。

鄭宜農（記者趙世勳攝）

山東ig全文：

今天早上他一臉很像可憐小狗的樣子給我看了很誤導人的新聞，看得出來他很怕想保護的人受傷了～

我跟他說：「我們並沒有錯呀，而且又不是我生重病哈哈，接下來就一起正面的面對吧。」（雖然我不知道要面對什麼總之對他我總是可以不害羞說出溫暖的話）

第一句我想說「我與大正剛認識時他們已經離婚了喔」不要想太多了（笑）

從一開始認識大正我們很快的發現彼此的各種適合於是陷入熱戀，接著大正介紹認識了宜農，我們對彼此的坦然讓我們很快的變成很好的朋友，選擇誠實的面對不同的愛讓我覺得無比的幸福～

我們都很想保護彼此所以選擇低調的生活，不然真的太多可愛的事情可以分享了（想著我都會笑的那種）

我們過著可能比一般人更正常的生活，下午摸著貓咪，有時跟宜農討論新歌、大正工作結束後一起吃我煮的晚餐、有時大家一起邊聽音樂邊大笑聊天、或是惡作劇對方⋯都是對我來說很幸福很可愛的日常～

能在30好幾遇到一個對我來說很完美的對象，有一個很舒服自在的空間可以生活，是以前根本沒想過的事，所以一件很美好的事如果我們被誤導去負面看待，那是很悲傷的，因為我們損失了一個能夠學習更純粹的「愛」的機會：） 我已經很久沒發長文了，沒想到是在這種情況下哈哈～

我承認曾經需要在負面的情況中積極的學會樂觀這點其實滿悲哀的，但是我已經完全跳脫出來了一段時間了，人生沒什麼比現在更充滿力量的時候！

接下來我們幸福的生活會繼續持續著，但也很想感染更多人給予正面的力量與支持，愛本來就沒錯、愛本來就應該是讓人喜悅的，更何況我們並沒有做錯事。

一起更努力的在這個時代學習活著得美好吧：）

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