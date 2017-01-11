《鬼怪》本周停播一集！劇組對孔侑暈倒傳聞這麼說....

《孤單又燦爛的神－鬼怪》本周14日將停播一集，挪至下周20日播出。（翻攝自推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕熱播夯劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》因集結好劇本與強大卡司，在開播後就受到高度矚目，並於第11集就創下高達13.894%的收視記錄，成為南韓有線台電視劇歷年來最高收視的第2名。而最近該劇開始進入高潮、將於下周正式完結之時，竟傳出孔侑健康狀態不佳暈倒的消息，今天甚至又傳出《鬼怪》本周14日還將停播，不免令觀眾感到有些擔心，對此，劇組與孔侑經紀公司方面都特別出面做出回應。

《鬼怪》將於下周正式宣告完結，劇情已經開始進入高潮。（翻攝自鬼怪官方粉絲專頁）

先前孔侑驚傳在拍攝《鬼怪》的過程中，因太過操勞而暈倒的消息，讓不少粉絲相當擔心，而所屬社「Management SOOP」今天（11日）就發表聲明澄清：「並不是事實，孔侑的健康狀態完全沒有任何問題」，更沒有外傳的「暈倒」狀況發生，終於讓粉絲能夠放下心中大石。

先前驚傳男主角孔侑因拍攝《鬼怪》太過操勞而暈倒，經紀公司出面澄清這並不是事實。（翻攝自鬼怪官方粉絲專頁）

至於預計在本周14日播出的《鬼怪》第14集，則將因停播而挪至20日播出，直接在下周連播2集，然後就會在21號正式宣告完結。劇組方面對停播的這個決定，則解釋：「由於加入了新的場景、難度較高的拍攝手法、CGI特效等問題，導致了後製的時間上變得有些緊迫困難」，他們表示依然希望能夠讓觀眾能夠享受到從未在其他電視劇中出現過的高質量畫面，所以才會不得已停播一集，好讓工作人員們能有更多時間來處理這些後製上的問題，雖然有些可惜，但也讓人更加期待《鬼怪》的最後2集，會為大家帶來怎樣的驚喜！

由於想為觀眾帶來全新的視覺享受，劇組在後製上時間有點緊迫，才會做出停播一集的決定。（翻攝自鬼怪官方粉絲專頁）