發文力挺楊大正新戀情 鄭宜農認了有喜歡的人

鄭宜農（記者趙世勳攝）〔記者蔡琛儀／台北報導〕楊大正遭爆離婚前交新歡，並和女友山東、前妻鄭宜農住同一屋簷下，人在紐約的鄭宜農今也發文，表示本來就希望楊大正和山東可以獲得名正言順的幸福。

鄭宜農臉書全文：

「回應壹週刊報導聲明」

首先我要說，姐在紐約度假，這裡天氣很好、我很快樂，謝謝大家

子虛烏有的部份懶得回，倒是關於大正與山東，一直很希望他們兩個能獲得名正言順的幸福。如今被報導出來，雖然來得意外，反過來想想，對壹週刊也是蠻感謝的

因為報導了我們住在一起的事，其實我對這件事一直都挺大方，並沒有刻意去避，趁這個機會，也有一些想法想跟大家分享

楊大正（資料照，記者陳逸寬攝）如報導所述，我現在的生活，是跟我的前夫楊大正、以及他的伴侶阿慧（或者，大家所認識的那個檯面上的山東）分租一間很大很明亮的房子，這間房子有很多房間，其中一間可以工作、也放了很多書，還有一個開放式的廚房，跟一個佈滿窗戶的客廳

有公共地域，也有各自可以安靜處在自身狀態的空間

白天一起吃吃飯，聊聊今天要做的事，晚上從各自的工作回到家，和對方分享彼此一天所經歷的有趣和疲累，是我們的日常

來過家裡坐客的人都知道，我們共同建立了一個開闊而溫暖的家

我很喜歡阿慧，喜歡跟她相處、喜歡她的為人、喜歡回家看她穿著只有她可以駕馭的可愛圍裙在廚房裡忙進忙出。新專輯找她擔任我的造型統籌，我們對這件事都好興奮

看到大正跟她在一起很幸福，獲得了很多我以前無法給予。說真的，我也覺得很快樂

當然，這樣的生活並不是沒有經歷過適應，有時候也必須溝通習慣上的問題，就跟每一個家庭一樣

oh不，也許不一樣。

也許有些家庭大家會把心事悶在家裡，吃飯的時候盯著電視手機報紙，吃飽了便去各自的空間做各自的事

也許有些家庭常常彼此爭吵，肩上總是扛著對方的心酸血淚自我與自私

那麼，我們或許比這些家庭來得幸福吧。

我一直認為，「家庭」是無論發生什麼事，最終依然可以給彼此愛與包容的地方。對我來說，大正與阿慧是朋友更是家人，我愛他們，也知道他們愛我。今天如果有任何人傷害我的家人，我會義無反顧用自己的方式保護他們、跟他們站在同一邊。將來有一天有了相愛的人，也會希望她能被我的家人接納，成為家的一份子

雖然控制不住一些人對八卦的執著，我還是要在這邊跟大家說，一段愛情的結束總是有很多複雜的原因，那些原因其實都是來自於我們自身，跟任何人其他無關。無需再去揣測時間點的問題，不管你們問幾遍我們的答案都會是一樣，那麼，再多討論都是無聊了

真要說，我最近才終於有了喜歡的人，我很珍惜這種心情，請大家不要再拿舊文來干擾我戀愛

謝謝你們的閱讀。接下來請還給我們平靜吧。

宜農 /紐約