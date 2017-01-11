三星中階防水機登台開賣 找LINE耍萌
2017/01/11 13:57
三星中階手機A7、A5，具備IP68防水。（記者吳佩樺攝）〔記者吳佩樺／台北報導〕三星S8傳言4月亮相，在新機王現身前，全力搶攻中階市場，引進中階防水機2017年新版A7、A5，最大特色是首度將IP68防水下放中階手機。
A7、A5單機價格分別為1萬5900元、1萬2900元，今日（11日）下午3點半起至16日開放預購，預購加贈三星夜燈式藍牙喇叭；20日全台同步正式開賣，首先上市黑、金二色，粉紅稍晚登台。此外，與通訊軟體LINE合作耍萌，推出LINE限定版包裝，2月底前購買，加贈LINE聯名手機背蓋。
三星A7、A5與通訊軟體LINE合作耍萌，推出LINE限定版包裝。（記者吳佩樺攝）A7、A5主要差別在於螢幕尺寸和電池容量。前者5.7吋Full HD螢幕、3,600mAh電池，後者5.2吋Full HD螢幕、3,000mAh螢幕。相機規格皆為1,600萬畫素主鏡頭、1,600萬畫素前鏡頭，支援F1.9大光圈。
三星A7、A5共黑、金、粉紅三色；黑、金二色先上市。（記者吳佩樺攝）三星A7、A5加入懸浮快門功能，自拍更方便。（記者吳佩樺攝）
推薦新聞