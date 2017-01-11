節目成批鬥大會 女星遭控卒仔又迷信

連靜雯和王彩樺，指控苗可麗卒仔又迷信。（公視提供）〔記者洪素津／台北報導〕苗可麗戲裡的角色常是潑辣又三八，但她在胡瓜、唐立淇主持的公視《大腦先生》裡，竟被同上節目好友連靜雯和王彩樺嗆是「卒仔」，還被爆既迷信又膽小。

有趣的是苗可麗上節目，開場竟說「我只有作內診的時候才會這麼緊張，因為內心它是很私密的」。苗可麗的「開放我」被測出是「卒仔」。連靜雯劈頭就說：「對！她是卒仔！沒有朋友她哪裡都不敢去。」王彩樺附和：「她是超級卒仔，比方尾牙，她就不敢單獨一人主持，硬要拉我。」

連靜雯、苗可麗、王彩樺，一起上胡瓜和唐立淇主持的節目。（公視提供）苗可麗也表示，自己不敢單獨進精品店，也不敢一個人搭飛機。不過唐立淇也說：「只有卒仔人緣才會好，也不會被說強勢，人家才會喜歡她。」

除了卒仔，苗可麗也被測出相當「迷信」，連靜雯說苗入圍金鐘那年「她完全不知所措，就趕快去問老師說『我入圍了，該怎麼辦』，結果她其實不是很愛吃鳳梨的，但命理老師說，妳從現在開始每天都要吃鳳梨，後來她真的就一直吃。」王彩樺也說：「她相信以外，她會執行得很徹底。」

節目最末，連靜雯和王彩樺一起溫心喊話「有時候多愛自己一點，其實妳就會享受妳的當下」，「妳是我永遠最愛的姐妹，不管未來怎麼樣，我們都要在一起」。