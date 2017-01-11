西門町神秘廢墟曝光 葉天倫拍片保平安靠豬哥亮

導演葉天倫最在意劇組人員安全，廢墟場景還請人鑑識才開拍。（晴天影像提供）〔記者盧家豪／台北報導〕導演葉天倫新作《西城童話》是「台北捷運愛情故事」系列，故事背景設定在捷運西門站，葉天倫選中西門町中心一處神秘廢墟拍攝，為觀眾帶來西門町不為人知的一面。

葉天倫說，其實他常來西門町卻從沒注意過這個地方，是拜訪當地塗鴉客時才聽說，場勘後驚為天人，於是敲定片中李李仁飾演的遊民住所。

《西城童話》取景西門町中心一處神秘廢墟。（晴天影像提供）其實該處原是戲院，過去因大火燒穿屋頂，變成一個半戶外空間，一邊長滿草木，另一半則是階梯平台，形成相當夢幻的畫面，郭書瑤也在特地安排的浴缸中洗了個浪漫的泡泡浴，葉天倫表示「特別感謝強大的美術組」把廢墟整理過一遍、塗鴉牆面，還運了一大堆遊民王的收藏和家私進來，不但有單車、沙發、扭蛋機，甚至有冰箱、投幣式機動遊戲機。

李李仁在片中扮街友，廢墟就是他的家。（晴天影像提供）但真正費功的其實是演員的安全問題，畢竟該地點是火災遺址，葉天倫為此特地請來土木工程人員事前鑑識場地，確認安全無虞才開拍，現場拍攝時葉天倫仍要求所有人（演員除外）戴上安全帽工作；至於有沒有靈異現象，葉天倫搖搖頭，因爲劇組每天工作前都會大拜拜，甚至準備工作人員名單告知廢墟裡的「人」，流程和排場更是請教過豬哥亮，誠意十足，拍攝過程一切順利。

《西城童話》劇組除打造廢墟、封街拍攝、在鬧區空撒鈔票，為求光線自然還請來超高吊車吊燈，可說是費盡苦心，也呈現出西門町不一樣的面貌。電影現正上映中。

《西城童話》廢墟一景是火災遺址，導演葉天倫（左）特地請示民俗達人豬哥亮（右三）教他如何「打招呼」。（晴天影像提供） 為求畫面好看，導演葉天倫不惜封街、請超高吊車打燈。（晴天影像提供）