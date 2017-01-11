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首頁 > 婉君推

黃妃曾想棄唱夯歌《追追追》 原因是...

2017/01/11 13:12

黃妃以台語歌曲《追追追》一舉成名，日前到八大《最美的歌》獻唱。（八大提供）〔記者洪素津／台北報導〕金曲天后黃妃以台語歌曲《追追追》一舉成名，日前到八大《最美的歌》獻唱，但黃妃表示，當初因為《追追追》歌詞很長，非常難唱，一度想放棄這首歌，直到老師說明創作的靈感，來自為認真工作的女性所感動而寫，讓她更加努力練習，突破演唱的瓶頸，也終於讓她嚐到成名滋味。

節目中蕭煌奇開玩笑說，製作單位提出上千次的邀約，才打動這位作風低調的台語歌后現身。黃妃聊起這次推出的新專輯，蕭煌奇驚訝她新歌中居然有句歌詞寫道「打兩下讓我清醒」，黃妃隨即俏皮要求蕭煌奇：「你給我打兩下，我才要唱！」蕭煌奇很爽快地把臉湊過去說：「讓妳打！」兩人一來一往逗趣對話，現場歡樂。

黃妃和蕭煌奇在節目中一同演唱。（八大提供）方宥心也在節目中演唱黃妃代表作之一《非常女》，感謝黃妃曾在她參加歌唱比賽時跨刀相助。黃妃則透露《非常女》紅遍全台時，她那時還在姊姊的美髮店幫忙，因為許多熟客不知道她是這首歌的主唱人，甚至誤以為原唱是「西卿」，讓她洗頭越抓越大力。更多精彩的節目內容，請鎖定1月12日，晚間7點半播出的八大《最美的歌》。

黃妃透露《非常女》紅遍全台時，當時還在美髮店幫忙，很多人不知道她是這首歌的主唱，甚至誤以為原唱是「西卿」。（八大提供）

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