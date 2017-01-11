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以Angelababy為範本 中國網紅花500萬變臉

2017/01/11 13:45

吳玉青以Angelababy目標，花費近500萬台幣整容，近來公開變臉日記，引發熱議。（合成圖，翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅吳玉青過去曾參加許多選秀節目，因外型因素，未受眾人關注，2014年以Angelababy目標，花費近500萬台幣整容，近來公開變臉日記，引發熱議。

吳玉青術後20天。（翻攝自微博）

吳玉青自2014年底獲得「中韓美戰」圓夢行動贊助後，從此走上整容不歸路，她先後做了韓式雙眼皮、立體開眼角、臉部脂肪填充、磨顴骨、眼鼻整形等多達10多項手術，僅僅1個月，便從「灰姑娘」搖身為「白雪公主」，現在的她，揮別過去國字臉，不僅擁有精緻巴掌V字臉、翹挺鼻、嫵媚杏仁眼，甚至還有「重慶版Angelababy」之稱，走到哪都是焦點人物。

吳玉青術後30至60天。（翻攝自微博）

吳玉青說：「看著自己一天天變美，一切感覺非常奇妙，現在的我，自信滿滿。」整容1年後，沒出現任何異常之處，她認為女人需投資自己，才能獲得最大的回報，無論是外貌還是內在，都是值得的，不少網友更發現，她除了變美外，臉上還多了范冰冰、周揚青及Angelababy的影子。

Angelababy（左起）、方媛、周揚青三人外型十分相像，被網友笑稱是天王嫂的面相。
（翻攝自微博及Instagram）

吳玉青術前（左）與術後（右）。（翻攝自微博）

現在的吳玉青，外型十分豔麗。（翻攝自微博）

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