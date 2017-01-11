陳泱瑾產後3天各種煎熬 宮縮脹奶都痛到大哭

「Grace」陳泱瑾（左）8日順利誕下兒子「Theo」（右），但卻表示第二胎產後的狀況完全各種煎熬。（合成圖，翻攝自陳泱瑾臉書）

〔記者陳昱均／綜合報導〕網拍女神「Grace」陳泱瑾在與結婚4年的老公「老吳」除了育有1女「偷筆」，8日又順利剖腹誕下體重3455公克的寶貝兒子「Theo」，圓滿湊成了一個「好」字，開心在產後馬上PO照與粉絲分享兒子眉清目秀、頭好壯壯的可愛模樣，感動表示：「謝謝你讓我們家更完整了。」不過，產後才3天，原本認為「寶寶出生了世界超美好」的陳泱瑾，就在臉書大爆自己產後「各種煎熬」，讓她忍不住辛苦大哭。

陳泱瑾8日開心迎接兒子誕生。（翻攝自陳泱瑾臉書）

陳泱瑾今天（11日）在臉書PO文吐露：「第二胎產後恢復各種煎熬，麻醉還沒退輕飄飄時滿滿感恩寶寶出生了世界超美好，人生好圓滿～（我躺在病床上麻藥還沒退時還跟公婆發表了什麼生孩子超美好、人生無所求了⋯）結果後面宮縮痛哭、拆尿管尿不出來也哭、傷口痛再哭、胸部脹奶也哭 ！！」熬過以上這些，還有腸絞痛排氣大魔王、盜汗也一起加入這場折磨，讓才剛生完3天的她最長只睡了1.5小時，幾乎可說是沒什麼休息到，十分辛苦，也讓人見識到媽媽的偉大。

陳泱瑾產後被宮縮、尿不出來、傷口痛、脹奶、腸絞痛、盜汗等各種症狀折磨到幾乎無法好好休息。（翻攝自陳泱瑾臉書）

雖然相當辛苦，而且比起上一胎的產後反應還更有感，不過陳泱瑾也透露貼心的女兒「偷筆」，在得知弟弟出生後，最關心的不是她的新手足，而是不斷詢問：「我媽媽呢，她有沒有怎麼樣」，暖心的童言童語讓她母愛滿滿地表示：「我絕對是瘋了才會在手術室跟醫生說8年10年後要再生一個！」

即使生產很辛苦，陳泱瑾透露仍有繼續生下去的想法。（翻攝自陳泱瑾臉書）