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黑人女星喜曬雙胞胎孕肚 竟被酸「肚皮太黑」

2017/01/11 14:16

黑人女星波許湯瑪斯先前開心曬出懷了雙胞胎寶寶的孕肚，沒想到竟有酸民留言批評她「肚皮太黑」。（翻攝自波許湯瑪斯Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕曾參演美國知名實境秀《亞特蘭大嬌妻》的男星彼得湯瑪斯（Peter Thomas），他的演員兼模特兒女兒波許湯瑪斯（Porsche Thomas）在去年8月份時，開心宣布自己懷上雙胞胎，整個孕期裡也都會大方在Instagram上與粉絲分享即將當媽的喜悅與各種孕肚漸漸變大的照片；然而，她在去年底差不多快「卸貨」之時，曾PO出一張自己身穿比基尼坐在躺椅上曬太陽、並秀出渾圓巨大孕肚的照片，沒想到後來竟有酸民在底下留言批評：「肚子怎麼看起來這麼髒」、「肚皮為什麼會這麼黑」，讓人看了超傻眼，後來她就展現高EQ對此做出回應。

波許湯瑪斯在去年8月與丈夫開心宣布懷了雙胞胎的好消息。（翻攝自波許湯瑪斯Instagram）

在酸民留下這些歧視性言論的數天後，波許湯瑪斯就在自己的Instagram上再度PO出一張穿著比基尼秀出懷有雙胞胎寶寶的孕肚照，並寫下：「當你們有些人在新年假期裡於我的評論中批評我肚子的膚色時，我正在這好好享受人生、孕育這2個小寶寶，並表現出生命的奇蹟當中」，表示自己對於酸言酸語毫不在意，甚至開玩笑說：「我甚至希望能變得更黑呢！」

在酸民對波許湯瑪斯發表歧視性言論後，她以高EQ強勢做出回應。（翻攝自波許湯瑪斯Instagram）

而在接受《BET》訪問時，波許湯瑪斯對此就回應：「我們真的不常看到黑人女性曬孕肚，而當我們看到時，人們又會對其做出負面評論，這樣的行為真的很粗俗」，回應雖然自己知道這樣的種族歧視一直都存在，尤其是當這樣的情況發生在常歧視別人的川普當家的年代，更加令人難過，但她也能夠一笑置之，不會太放在心上。波許湯瑪斯後來也在7日順利誕下一對健康的雙胞胎男寶寶，開始享受為人母的甜蜜與喜悅，不少網友紛紛留言恭喜她，大讚她的寶寶們真的很美很可愛。

波許湯瑪斯已經在7日順利「卸貨」，生下一對健康的雙胞胎男寶寶。（翻攝自波許湯瑪斯Instagram）

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