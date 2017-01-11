楊大正3個「關於」 說明3人同住沒劈腿

楊大正與鄭宜農去年1月結束婚姻。（翻攝自臉書）〔記者蔡琛儀／台北報導〕滅火器主唱楊大正今天被週刊爆料，2016年初和前妻鄭宜農宣布離婚前，就已經和現任女友山東交往，甚至3人同住一屋簷，今楊大正難得更新臉書，表示和山東是在2016年的夏天認識，成為朋友後才進而交往，換算時間並非劈腿，兩人交往時間已近半年。

楊大正也表示，當初離婚後，原本先以辦公室為家，接下來也曾和朋友分租，之後有個朋友問他要不要承租自己的房子，雖然他非常喜歡這間房子，但礙於租金有點過高，和現任女友山東討論之下，「我們找了了解彼此，如同家人一樣可以共同生活並相互扶持的人一起分租，這人就是宜農，我們就這樣成為了室友。」楊大正坦承和前妻當室友的事情，並透露女友也認同且贊成。

楊大正臉書全文：

感情私事被攤在架上販售，感覺實在很不舒服

不想被打擾，更不想成為八卦去打擾大家。

因為週刊的報導，不得不出來說明實際狀況...

我感到遺憾且抱歉，

只希望能保有原本該屬於我們的平靜與自在。

『現在的我們』

現在的我，過得很好，有一個非常美好的對象在身邊。

2016盛夏，因緣際會認識了山東，

成為朋友，非常自在的相處一陣子以後開始了我們的愛情。

她幽默善良，自在大方，

我們有很多共同的興趣和聊不完的話題，

和她在一起的時刻，我幾乎都是快樂的（我是一個很不容易快樂的人）。

她的出現，讓我能維持很好的狀態面對每一個挑戰，她是非常美好的存在。

『關於室友』

2016年1月離婚後，

我以辦公室為家一陣子；

也曾和朋友分租房子一陣子，

直到有天某位朋友要搬家，問我對他那間五十坪大房子有沒有興趣。

那是一間採光極佳，有開放式廚房及開闊公共空間，

還有四間獨立房間的完美住宅，

我非常嚮往那樣的居住環境，一個能讓人開闊思考的地方。

但租金並非我一個人可以負擔，需要室友分租，

和山東討論後，我們找了瞭解彼此，

如同家人一樣可以共同生活並相互扶持的人一起分租，

這人就是宜農，我們就這樣成為了室友。

在這間大房子裡，

我們各自過著彼此的生活，

有時候一起吃吃東西，聊聊彼此近況；也會幫忙彼此解決問題，就像所有一起分租房子的朋友一樣。

『關於宜農』

2015年底分手時，我們承諾彼此要當一起面對人生課題的好夥伴，

八年感情，我們參與了彼此人生中最動盪的歲月，一起成長，

並且全力支持著對方，我們的關係就像家人一樣。

我們都知道這種類似革命情感的羈絆不會消失。

她甚至將音樂事業託付給火氣音樂。

不再是情人的我們 ，還是最密切的工作夥伴。

『關於愛』

對我來說，愛是簡單並純粹的。

我用最大的努力灌溉得來不易的美好愛情，並且盡力呵護，於是得到信任，也被好好地愛著，我和山東就是這樣，我們現在非常幸福。

同時我和宜農都很清楚，我們的愛情是過去式，

我們以不帶眷戀的坦然姿態，當彼此的好朋友，好的工作夥伴。

很感謝大家的關心，也希望大家繼續給予我們祝福，

我們都會過得很好，並且在各自的事業上努力，

2017，希望大家都可以有全新美好的一年，

也請持續關注我們的音樂創作，再次感謝！