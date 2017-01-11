楊大正認與山東交往 也認與前妻分租當室友

〔即時新聞／綜合報導〕滅火器樂團主唱楊大正與前妻鄭宜農被爆離婚前就各自有新歡，甚至還把女友帶回家三人同居。對於週刊報導，楊大正在臉書承認正與女歌手「山東」交往，也與前妻鄭宜農同居，但對於報導錯誤部分提出澄清。

楊大正因為成全前妻鄭宜農出櫃，兩人在2016年1月離婚。楊大正說，在2016年夏天因緣際會認識了女歌手「山東」成為朋友，之後自然發展出愛情。楊大正說，山東幽默善良，自在大方，兩人有很多共同的興趣和聊不完的話題，現在他過得很好。

對於與女友和前妻同居，楊大正澄清，離婚後他就以辦公室為家，也曾和朋友分租房子，直到有天有朋友要搬家，楊大正很有興趣接手那間大房子，可是租金並非他一人能夠承擔，在與山東討論後，找了前妻鄭宜農分租。

三人的室友生活，楊大正說，他們各自過著彼此的生活，有時候一起吃東西，聊聊天，也會幫忙彼此解決問題，就像所有一起分租房子的朋友一樣。

關於前妻，楊大正表示，分手時他們彼此承諾要當一起面對人生課題的好夥伴，8年的感情讓他們的關係就像家人一樣，這樣的類似革命情感的羈絆不會消失，鄭宜農也將音樂事業託付給滅火器所屬的「火氣音樂」，現在兩人是最密切的工作夥伴。

楊大正說，他跟鄭宜農都很清楚，他們的愛情是過去式，不帶眷戀的坦然姿態，彼此當好朋友、好的工作夥伴，現在他與山東非常幸福。

對於感情私事被攤在架上販售，楊大正直言，感覺很不舒服，但對於報導不得不出面澄清，只希望能保有原本該屬於他們的平靜與自在，未來能持續關注在他們的音樂創作上。