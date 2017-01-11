限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

楊大正認與山東交往 也認與前妻分租當室友

2017/01/11 12:12
滅火器樂團主唱大正坦承與女歌手山東交往，並與前妻三人一起分租當室友。（資料照，記者陳逸寬攝）滅火器樂團主唱大正坦承與女歌手山東交往，並與前妻三人一起分租當室友。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔即時新聞／綜合報導〕滅火器樂團主唱楊大正與前妻鄭宜農被爆離婚前就各自有新歡，甚至還把女友帶回家三人同居。對於週刊報導，楊大正在臉書承認正與女歌手「山東」交往，也與前妻鄭宜農同居，但對於報導錯誤部分提出澄清。

楊大正因為成全前妻鄭宜農出櫃，兩人在2016年1月離婚。楊大正說，在2016年夏天因緣際會認識了女歌手「山東」成為朋友，之後自然發展出愛情。楊大正說，山東幽默善良，自在大方，兩人有很多共同的興趣和聊不完的話題，現在他過得很好。

對於與女友和前妻同居，楊大正澄清，離婚後他就以辦公室為家，也曾和朋友分租房子，直到有天有朋友要搬家，楊大正很有興趣接手那間大房子，可是租金並非他一人能夠承擔，在與山東討論後，找了前妻鄭宜農分租。

三人的室友生活，楊大正說，他們各自過著彼此的生活，有時候一起吃東西，聊聊天，也會幫忙彼此解決問題，就像所有一起分租房子的朋友一樣。

關於前妻，楊大正表示，分手時他們彼此承諾要當一起面對人生課題的好夥伴，8年的感情讓他們的關係就像家人一樣，這樣的類似革命情感的羈絆不會消失，鄭宜農也將音樂事業託付給滅火器所屬的「火氣音樂」，現在兩人是最密切的工作夥伴。

楊大正說，他跟鄭宜農都很清楚，他們的愛情是過去式，不帶眷戀的坦然姿態，彼此當好朋友、好的工作夥伴，現在他與山東非常幸福。

對於感情私事被攤在架上販售，楊大正直言，感覺很不舒服，但對於報導不得不出面澄清，只希望能保有原本該屬於他們的平靜與自在，未來能持續關注在他們的音樂創作上。

相關新聞

推薦新聞
海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
2017/01/11 06:02
債主闖攝影棚討債 女星轉行籌6百萬謀生 債主闖攝影棚討債 女星轉行籌6百萬謀生
2017/01/11 07:16
海倫清桃私宅大雜燴 祖先牌位搭木雕、小叮噹、鋼鐵人 海倫清桃私宅大雜燴 祖先牌位搭木雕、小叮噹、鋼鐵人
2017/01/11 08:27
神鬼清桃疑沾富二代 工具人老公電話抓姦 神鬼清桃疑沾富二代 工具人老公電話抓姦
2017/01/11 06:00
職棒球星不倫對象被甩逼墮胎 下海拍AV 職棒球星不倫對象被甩逼墮胎 下海拍AV
2017/01/11 07:13
海倫清桃自傳造假 涉詐欺取財罪 海倫清桃自傳造假 涉詐欺取財罪
2017/01/11 07:44
喬治麥可7年睡500男 笑認忘付錢被男妓勒索 喬治麥可7年睡500男 笑認忘付錢被男妓勒索
2017/01/11 10:47
梅姨川普隔空互嗆 好萊塢眾星聲援參戰 梅姨川普隔空互嗆 好萊塢眾星聲援參戰
2017/01/11 06:00
追稅鎖定大咖 吳宗憲背債300萬過年 追稅鎖定大咖 吳宗憲背債300萬過年
2017/01/11 06:28
藝人積欠一屁股債 努力賺錢討生活 藝人積欠一屁股債 努力賺錢討生活
2017/01/11 08:48
司機遭疑是豐臀金巴黎搶案內鬼 調查結果卻大轉彎... 司機遭疑是豐臀金巴黎搶案內鬼 調查結果卻大轉彎...
2017/01/11 09:34
楊丞琳升格當乾媽 透露陳妍希兒子... 楊丞琳升格當乾媽 透露陳妍希兒子...
2017/01/11 07:26
楊大正認與山東交往 也認與前妻分租當室友 楊大正認與山東交往 也認與前妻分租當室友
2017/01/11 12:12
孟耿如吊鋼絲摔飛受傷 佼佼心疼想快娶回家 孟耿如吊鋼絲摔飛受傷 佼佼心疼想快娶回家
2017/01/11 08:29
金球遇上妻子前夫小布 安妮斯頓老公提前閃人？ 金球遇上妻子前夫小布 安妮斯頓老公提前閃人？
2017/01/11 09:08
「禿頭的節奏」 楊冪被酸髮際線失守 「禿頭的節奏」 楊冪被酸髮際線失守
2017/01/11 10:25
葛仲珊吃到台北最爛比薩 歌詞直轟像ＸＸ 葛仲珊吃到台北最爛比薩 歌詞直轟像ＸＸ
2017/01/11 10:14
搭車不付錢還...大馬郭雪芙遭爆是「難搞公主」 搭車不付錢還...大馬郭雪芙遭爆是「難搞公主」
2017/01/11 11:41
票房黑馬是這部！斷《星戰》連霸紀錄 票房黑馬是這部！斷《星戰》連霸紀錄
2017/01/11 10:57
《甘味》女星抗癌化療1年 戴假髮忘疼痛得救贖 《甘味》女星抗癌化療1年 戴假髮忘疼痛得救贖
2017/01/11 12:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.