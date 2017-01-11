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《甘味》女星抗癌化療1年 戴假髮忘疼痛得救贖

2017/01/11 12:22

李沁凝堅強面對癌症。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李沁凝外型甜美，在本土劇《甘味人生》飾演臥底警察而受關注，前年7月在母親鼓勵下，勇敢向外界坦承自己罹患卵巢癌，震驚大批粉絲，已堅強歷經多次化療的她，近來再回醫院做追蹤，發現指數一切正常，讓她鬆了口氣。

李沁凝開始做化療後，頭髮漸漸掉光，友人特別送了假髮給她。（翻攝自臉書）
李沁凝抗癌至今已1年多，每月需回醫院進行人工血管注射，整個過程飽受副作用摧殘，她仍強忍苦痛，樂觀看待一切，昨在臉書透露第一次化療結束後10天，大部分的頭髮已掉光，友人得知後，特別挑選了假髮送她，「對那時的我來說是一大救贖，自己接受跟真的走出去是兩回事，戴著它、玩著各樣造型彷彿還是個正常愛漂亮的女孩...這讓我快樂會忘卻一些疼痛、讓我勇敢，一直到真的褪去。」

李沁凝近來再回醫院做追蹤，發現一切指數都正常，讓她鬆了口氣。（翻攝自臉書）
李沁凝表示，雖然現在沒戴假髮了，也許之後還會拿出來把玩，「對我而言它不僅是一頂假髮，在最艱難時期是一份珍貴的心意並時刻提醒感恩的存在，沒有人天生勇敢，我們都在過程中學會」，粉絲也留言為她加油打氣。

李沁凝保持著樂觀的心態積極面對癌症。（翻攝自臉書）

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