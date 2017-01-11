驚！繼《RM》後...《無限挑戰》竟要停播7周

播出已經11年多的南韓國民綜藝節目《無限挑戰》，今天驚傳之後將停播7周，嚇壞不少人。（翻攝自Naver）

〔記者陳昱均／綜合報導〕韓流近年來風行全世界，除了偶像歌手、韓劇之外，另一受到相當大矚目的，就是不惜砸重本製作的綜藝節目了，像是《Running Man》及《無限挑戰》這2個老牌節目，除了在南韓本地外，就連在海外都擁有大批死忠粉絲。然而，最近的韓綜似乎卻面臨寒冬來襲的困境，除了先前爆出《RM》節目組無預警就要求固定班底宋智孝及金鐘國下車、整個節目也將於2月底正式收播外，現在就連《無限挑戰》也要進入修整期，被爆出不久後將停播整整7周，震驚不少觀眾。

另一人氣節目《Running Man》才將於2月底正式收攤，現在加上《無限挑戰》也要停播長達近2個月的時間，令觀眾震驚不已。（翻攝自SBS）

韓媒在今天（11日）紛紛報導了MBC最具代表性、也是最受南韓民眾歡迎的綜藝節目無限挑戰，即將停播7周，也就是長達約2個月左右的時間，讓觀眾相當擔心他們是否也可能將步上《RM》收播的後塵。後來在聯繫上了目前人在海外的金泰浩PD後，對此他就澄清：「原本排定好的會議以及錄製工作仍會照常進行，所以外界所說的『休息期』或『放假』等這些形容詞都不貼切，節目停播的主要用意，是為了想讓這段時間的會議及準備慢慢正常化，找回《無限挑戰》原本的色彩。」

《無限挑戰》的金泰浩PD澄清節目停播的主要用意，是為了想讓這段時間的會議及準備慢慢正常化，找回《無限挑戰》原本的色彩。（翻攝自REVIEW STAR）

由於《無限挑戰》的節目特性，幾乎是毎周都得重新製作新的節目架構，金泰浩PD在訪問裡就透露：「一般像是製作新企劃的話，大概需要2周的時間，然而節目每周都得播出，所以有很多原本能夠做到、後來卻未能達成的事情，這樣的狀況讓是相當令身為PD的我痛心的事，偶爾甚至會對周六的播出感到害怕。」這樣的狀況，讓他先前在聖誕節時，就曾在Instagram上吐露：「如果聖誕老人可以送來禮物的話，希望能夠給我們一個月的審查時間以及2個月的準備時間就好了。」

《無限挑戰》只要有新企劃，大概都需要2周的時間來製作，不過節目每周都要播出，讓節目組揹負了不小的壓力。（翻攝自無限挑戰官方臉書專頁）

此次停播的決定，其實都是為了節目品質、未來的發展與收視率所做出的決定，金泰浩PD說道：「觀眾們可能會覺得時間太久，不過對我們來說，停下腳步反思、籌謀將來的計劃，時間很快就過去了」，忠實觀眾在得知真正的理由後，也認為節目組工作人員以及成員們真的在這11年多來幾乎都沒有休息、真的太過辛苦了，也是時候放慢腳步、好好休息一下，紛紛表示：「休息是為了走更長遠的路」、「7周一下子就過去了啦」、「期待看到更好的無限挑戰！」

對於這次修整期，觀眾們也十分期待未來《無限挑戰》會以怎樣的新面貌回歸與大家見面。（翻攝自無限挑戰官方臉書專頁）