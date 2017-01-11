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搭車不付錢還...大馬郭雪芙遭爆是「難搞公主」

2017/01/11 11:41

林明禎長相甜美可愛，被網友封「大馬郭雪芙」。（資料照，種子提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大馬郭雪芙」林明禎外型甜美，擁有22吋螞蟻腰及E奶好身材，有「真人版娜美」之稱，工作邀約不斷的她，卻被爆出對事業「很有主見」，不僅嫌廠商開價低、搖控同事付車資，甚至還要求拍戲期間需有專屬妝髮，被虧是「難搞公主」。

林明禎身材火辣外型可愛甜美，出道前已是網路熱搜紅人。（翻攝自臉書）

據《壹週刊》報導，林明禎被爆只要廠商開價太低、工作不符經濟效益，為了不想浪費時間，都會表態拒絕，去年進軍戲劇圈的她，7月同時在2部偶像劇分別飾演女主角及配角，卻傳出拍戲期間要求高標準，希望能有專屬妝髮師，而前輩級演員皆是配合劇組安排的妝髮師，直到天后心態被糾正後，才乖乖妥協。

林明禎長相甜美可愛、胸前雄偉，又擁有22吋蠻腰還配備馬甲線，在網路上小有名氣，還被戲稱為漫畫《航海王》人物「娜美」的真人版。（翻攝自臉書）
不僅如此，林明禎被爆時常搭計程車至唱片公司，會打電話遙控同事下樓付車資，一開始大家不以為意，但次數過於頻繁，讓眾人開始受不了，林明禎透過唱片公司表示，因皮膚較於敏感，都是自己完成底妝，沒有要求專屬妝髮的服務，要求同事付車資的指控，完全是空穴來風。

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