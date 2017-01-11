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隋棠卸貨倒數謝老公 粉絲羨慕：嫁對老公人生是彩色的！

2017/01/11 11:09
隋棠準備卸貨倒數，迎接愛女Lucy。（圖擷取自隋棠臉書）隋棠準備卸貨倒數，迎接愛女Lucy。（圖擷取自隋棠臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕女星隋棠的寶貝女兒Lucy即將報到，稍早她在臉書寫下「先生瞬間長大了」一文，表示因為她在待產，這近1個多月，老公Tony不僅得一手照顧寶貝兒子Max的生活起居，還要兼顧自己的工作，讓她看了「打從心底佩服又感動」。

女星隋棠的寶貝女兒Lucy即將報到，稍早她在臉書寫下「先生瞬間長大了」一文，表示這近1個多月，老公布僅得一手照顧寶貝兒子Max的生活起居，還要兼顧自己的工作，讓她看了「打從心底佩服又感動」。（圖擷取自隋棠臉書）女星隋棠的寶貝女兒Lucy即將報到，稍早她在臉書寫下「先生瞬間長大了」一文，表示這近1個多月，老公布僅得一手照顧寶貝兒子Max的生活起居，還要兼顧自己的工作，讓她看了「打從心底佩服又感動」。（圖擷取自隋棠臉書）

隋棠稍早更新臉書動態，網友看了直呼貼心、羨慕，並大讚隋棠老公是「好先生，好爸爸」，還有人表示，隋棠嫁給對的人，「女人會越來越美麗、吸引人」。（圖擷取自隋棠臉書）隋棠稍早更新臉書動態，網友看了直呼貼心、羨慕，並大讚隋棠老公是「好先生，好爸爸」，還有人表示，隋棠嫁給對的人，「女人會越來越美麗、吸引人」。（圖擷取自隋棠臉書）

除發文表示感謝老公的付出，隋棠還上傳一張丈夫手牽Max的溫馨父子背影照，照片中Max抬腳準備跨上階梯，模樣十分可愛，並感性寫到，「這將近一個多月的非常時期，小傻幾乎可以說完全是由大傻照顧一切生活起居」，從起床開始，舉凡洗澡、泡澡、喝奶、餵食、換尿布，以及整理家裡、洗碗盤、出門買菜、倒垃圾與洗廁所等瑣事也一肩扛起，「然後還得兼顧他自己的工作」，讓一旁看在眼裡的隋棠非常佩服與感動。

PO文一出，至今已累計逾7萬人按讚、近300筆回應，多數留言以女性為主，網友看了直呼貼心、羨慕，並大讚隋棠老公是「好先生，好爸爸」，還有人表示，隋棠嫁給對的人，「女人會越來越美麗、吸引人」，以及「嫁對好老公，人生是彩色的」，甚至有人妻感嘆，「每位先生都這麼體貼的話，老婆都很樂意生第二胎的」。

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