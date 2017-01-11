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票房黑馬是這部！斷《星戰》連霸紀錄

2017/01/11 10:57

《關鍵少數》劇照。（福斯提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕好萊塢大片《星際大戰外傳：俠盜一號》上映後，一如預期稱霸三週北美週末票房，不過該片的連霸之路，卻被小品電影《關鍵少數》意料之外的好成績截斷。《關鍵少數》上週末吸金2280萬美元（約7億2千萬新台幣），以微幅差距領先《星戰》的2206萬美元（約7億元新台幣），成為北美開年首週票房冠軍。

《關鍵少數》叫好又叫座，不但在美國眾影評評分網站拿下高分，包括在CinemaScore拿下A+的高標成績、爛番茄網站拿下高達93%的成績；台灣於去年底舉行首映會，藝人與影評人也都給予不錯評價。而不管國內國外的評論，大部分都提到：「電影配樂實在太出眾了

該片由10次葛萊美獎得主的「菲董」菲瑞威廉斯擔任製作人，他更與曾獲9次奧斯卡獎提名的傳奇配樂大師漢斯季默合作配樂，也難怪令觀眾印象深刻。

《關鍵少數》劇照。（福斯提供）《關鍵少數》成本僅2500萬美金，才上映一個周末就回本，3名女主角在聽聞消息後紛紛興奮的尖叫：「好作品是沒有種族或性別的，我們奪下『關鍵原力』，這段歷史肯定不會被隱藏了！」

《關鍵少數》講述3位聰明絕頂的女性黑人數學家，於1960年代在美國太空總署工作的故事。她們共同參與了美國太空任務史上極重要的一役，成功讓美國超越蘇聯、站穩太空科技領導者之地位。然而在那個種族議題仍敏感的年代，「黑人」、「女性」等現實標籤，都使得她們被迫退居幕後、隱姓埋名。該片將於13至15日在台映演口碑場、1月26日農曆新年小除夕正式上映。

《關鍵少數》劇照。（福斯提供）《關鍵少數》劇照。（福斯提供）

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