神話認了過去常犯這個錯 強調已「改過自新」

有「南韓最長壽男團」之稱的「神話」，出道邁入第19個年頭，最近也將帶著新專輯正式回歸歌壇。（翻攝自Shinhwa Company臉書）

〔記者陳昱均／綜合報導〕有「南韓最長壽男團」之稱的「神話」，出道至今已經邁入第19個年頭，成員們經歷了離開前東家、打官司、出來自立門戶等種種艱辛事件，依然團結一心、感情十分深厚良好，最近更將帶著最新的第13張專輯《UNCHANGING-TOUCH》回歸，從專輯名稱就可以看出他們想表達「永遠不會變」的決心。然而，如果是壞習慣的話，永遠不變就似乎不是什麼好事情了，身為演藝圈老大哥的前輩，其實過去也累積了不少「黑歷史」，總是毫不避諱「自黑」的他們，最近就又在節目中大爆還是新人初期常犯的壞習慣，但是強調現在已經徹底改過自新，絕對不會再那樣了。

神話最近以以6人的「完全體」之姿，一起作客綜藝節目《Happy Together 3》。（翻攝自OSEN）

神話最近以6人的「完全體」之姿，一起作客綜藝節目《Happy Together 3》，在這次的「嚴禁動手，神話的黑名單」特輯中的再次展現了他們無人能及的綜藝感以及自黑的強大本事。過去神話曾有個專屬名詞「神話Time」，成員們也在這集將於12日播出的節目中對此做出了解釋，原來這個詞的意思，就是由於神話在出道初期因為時常遲到，讓負責錄製的節目組不得不為了這群讓人頭痛的大男孩，得特別將錄影時間提前1小時來通知他們才誕生的。

神話在節目中招認過去年輕時常常會遲到，讓節目工作人員頭痛不已。（翻攝自Naver）

對此，隊長Eric除了大方坦承真有此事外，也解釋：「現在我們真的不會再那樣了，已經進行了最大程度的改變」，前進也在一旁補充：「人總是會變的嘛」，強調成員們已經澈底改過自新，絕對不會再犯年輕時常遲到的錯誤。其中，老么Andy還揭露自己在改過向善後仍因「神話Time」受苦的小故事，他透露自己在SOLO活動時，有節目作家聽聞神話過去的不良紀錄後相當擔心他會遲到，就特別把原本3點開始錄製的時間提前了2小時，告訴Andy說是1點開錄，「結果我1點鐘就跑去現場了，但卻一個工作人員也沒有」，引發爆笑。

神話總是不吝嗇在節目中「自黑」來增加笑點。（翻攝自STARDAILYNEWS）