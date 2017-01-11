司機遭疑是豐臀金巴黎搶案內鬼 調查結果卻大轉彎...

豐臀金（中）的禮車司機麥可馬達（右）先前曾被懷疑是她巴黎搶案的接應「內鬼」。（翻攝自TMZ）

〔記者陳昱均／綜合報導〕去年開開心心遠赴巴黎參加時裝周的美國名媛「豐臀金」金卡達夏，後來衰遇歹徒挾持搶劫，不僅被綁起來監禁在浴室內，還丟失近1100萬美元（約台幣3億4672萬元）的名貴珠寶，讓她徹底嚇壞，自那之後更是消失社交平台頗長一段時間，直到最近才漸漸開始露面。就在豐臀金狀況似乎開始轉好之時，法國警方也終於在歷經3個月的追查後，開始對案情有了眉目，日前就抓到了17名年齡從52歲到70歲不等的嫌疑犯，其中當時為豐臀金駕駛禮車的27歲司機，更被懷疑就是負責接應的內鬼，然而調查的結果卻不是這麼說的。

豐臀金於巴黎遇劫後，行事作風轉趨低調。（翻攝自金卡達夏臉書）

根據《TMZ》報導，禮車司機所屬的公司「UNIC Worldpass」表示，曾被外界懷疑是豐臀金巴黎搶案「內鬼」的麥可馬達（Michael Madar），終於洗刷了自己的清白，目前已經獲釋，而且完全沒有被以任何罪名提出告訴；而先前會與其他嫌疑犯一同被警方帶回，也只是為了要提供證詞罷了，強調他們的員工完全跟這起轟動全球的搶案沒有任何關係。

法國警方經過3個月的追查，日前一舉逮捕17名嫌犯。（翻攝自每日郵報）