金球遇上妻子前夫小布 安妮斯頓老公提前閃人？
2017/01/11 09:08
在日前舉行的金球獎上，珍妮佛安妮斯頓的前任丈夫賈斯汀瑟魯（左）與前夫布萊德彼特（右）剛好狹路相逢。（合成圖，法新社、路透社）
〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓在與前夫小布離婚後，於2015年梅開2度，嫁給男星賈斯汀瑟魯；然而，這對原本這對恩愛的夫妻檔，先前卻疑因安妮斯頓在前夫「小布」布萊德彼特閃離安吉莉娜裘莉時出面力挺他，強調他十分疼愛孩子們、是個好爸爸，而傳出夫妻倆曾因此鬧得不愉快，甚至可能成為下一對分手的夫妻檔。而在美國當地時間8日所舉辦的第74屆金球獎上，賈斯汀瑟魯又與「情敵」小布狹路相逢，剛好都擔任頒獎人，之後更被發現賈斯汀瑟魯沒待到典禮結束就提前閃人，令人好奇是否是因為見到小布才這樣做。
在布裘婚變之時，珍妮佛安妮斯頓（右圖右）曾出面為前夫布萊德彼特（左圖）說話，後來傳出這似乎讓她的現任丈夫賈斯汀瑟魯（右圖左）十分不滿而導致夫妻間關係緊張。（翻攝自Gossip Cop）
當天在金球獎上擔任頒獎人的賈斯汀瑟魯，當天並沒有走上紅毯，甚至在自己頒完獎之後就打算提早離開，在他走之前則恰好被《Entertainment Tonight》堵到，並進行了簡短的訪問，對於自己提前離開時的原因，他就解釋：「我其實正打算要回家，我甚至差點錯過了這個訪問，因為我妻子跟一些朋友原本打算在家中穿睡衣開派對，現在他們決定將派對延後一小時開始，好讓我能順利回家並加入他們一起玩到最後」，原因令人有些意外，不過放閃意味濃厚，也剛好撇清了先前傳出的夫妻失和傳言。
賈斯汀瑟魯（右）當天在典禮都還沒有整個結束的時候，就急著提前離開，後來澄清是要回家陪老婆珍妮佛安妮斯頓才這樣。（美聯社）
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