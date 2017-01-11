限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

孟耿如吊鋼絲摔飛受傷 佼佼心疼想快娶回家

2017/01/11 08:29

孟耿如（左）和黃子佼（右）交往穩定。（合成圖，翻攝自臉書、資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕孟耿如從偶像劇《惡作劇2吻》中出道，因為演出《我可能不會愛你》中「李大仁」的妹妹而開始受到關注。而她與黃子佼的戀情也讓許多人看好，近日她拍《麻醉風暴2》時，因工作人員操控鋼絲不當而意外摔傷，讓黃子佼好心疼。

據《鏡週刊》報導，孟耿如日前拍《麻醉風暴2》時，因工作人員操控鋼絲不當而摔傷。該段爆破炸飛的橋段，原本是要讓孟耿如飛進預先鋪好的防護墊。正式開拍前試了幾次都沒問題，卻在正式開錄時發生失誤，讓孟耿如沒有飛進預先鋪好的防護墊，整個人摔了出去，頭部重重撞擊地面，孟耿如當場痛不欲生。

孟耿如送醫後停拍2天，確認頭部一切正常，沒有任何腦震盪及其他後遺症後，才又上工。雖然出了這麼大意外，但是她沒有過於聲張，只在11月13日臉書的貼文上透露：「…中間發生了很多突發狀況，謝謝各位擔心我的你們，我身體沒事…。」

求證孟耿如經紀人，她低調表示確實發生意外，所幸除了拉傷、發炎之外並無大礙。男友黃子佼則覺得演員真辛苦，他也希望快快娶孟耿如回家讓他養，但另一方面也支持她打拚事業，但是希望一切平安。

孟耿如在臉書表示自己身體沒事。（翻攝自臉書）

相關新聞

推薦新聞
海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆緊黏小鮮肉
2017/01/11 06:02
又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
2017/01/11 00:51
爭搶女一 海倫清桃被爆「查封配偶欄」 爭搶女一 海倫清桃被爆「查封配偶欄」
2017/01/11 06:40
楊大正被爆離婚前帶女友同居... 鄭宜農出櫃有隱情？ 楊大正被爆離婚前帶女友同居... 鄭宜農出櫃有隱情？
2017/01/11 06:34
職棒球星不倫對象被甩逼墮胎 下海拍AV 職棒球星不倫對象被甩逼墮胎 下海拍AV
2017/01/11 07:13
海倫清桃被爆私下約金主 搶第一女主角 海倫清桃被爆私下約金主 搶第一女主角
2017/01/11 08:41
吳尊投靠中國經紀公司 被爆拆夥恩人 吳尊投靠中國經紀公司 被爆拆夥恩人
2017/01/11 06:53
追稅鎖定大咖 吳宗憲背債300萬過年 追稅鎖定大咖 吳宗憲背債300萬過年
2017/01/11 06:28
浪漫搭肩看星星！明道女友曝光？經紀人說... 浪漫搭肩看星星！明道女友曝光？經紀人說...
2017/01/11 08:16
楊丞琳升格當乾媽 透露陳妍希兒子... 楊丞琳升格當乾媽 透露陳妍希兒子...
2017/01/11 07:26
藝人積欠一屁股債 努力賺錢討生活 藝人積欠一屁股債 努力賺錢討生活
2017/01/11 08:48
孟耿如吊鋼絲摔飛受傷 佼佼心疼想快娶回家 孟耿如吊鋼絲摔飛受傷 佼佼心疼想快娶回家
2017/01/11 08:29
司機遭疑是豐臀金巴黎搶案內鬼 調查結果卻大轉彎... 司機遭疑是豐臀金巴黎搶案內鬼 調查結果卻大轉彎...
2017/01/11 09:34
梅姨川普隔空互嗆 好萊塢眾星聲援參戰 梅姨川普隔空互嗆 好萊塢眾星聲援參戰
2017/01/11 06:00
許孟哲10年磨一劍 變冰上曲棍球國手 許孟哲10年磨一劍 變冰上曲棍球國手
2017/01/11 06:00
林曉培轉型製作人 冷戰歌手 林曉培轉型製作人 冷戰歌手
2017/01/11 06:00
王少偉出外景 蟑螂大隊迎新 王少偉出外景 蟑螂大隊迎新
2017/01/11 06:00
張震逐柏林影帝 台灣料理飄香 張震逐柏林影帝 台灣料理飄香
2017/01/11 06:00
五月天新巡演 121開賣 － 串場電影顛覆角色 預算無上限 五月天新巡演 121開賣 － 串場電影顛覆角色 預算無上限
2017/01/11 06:00
「偶像界朴寶劍」超夯 ASTRO2月訪台 「偶像界朴寶劍」超夯 ASTRO2月訪台
2017/01/11 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.