孟耿如吊鋼絲摔飛受傷 佼佼心疼想快娶回家

孟耿如（左）和黃子佼（右）交往穩定。（合成圖，翻攝自臉書、資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕孟耿如從偶像劇《惡作劇2吻》中出道，因為演出《我可能不會愛你》中「李大仁」的妹妹而開始受到關注。而她與黃子佼的戀情也讓許多人看好，近日她拍《麻醉風暴2》時，因工作人員操控鋼絲不當而意外摔傷，讓黃子佼好心疼。

據《鏡週刊》報導，孟耿如日前拍《麻醉風暴2》時，因工作人員操控鋼絲不當而摔傷。該段爆破炸飛的橋段，原本是要讓孟耿如飛進預先鋪好的防護墊。正式開拍前試了幾次都沒問題，卻在正式開錄時發生失誤，讓孟耿如沒有飛進預先鋪好的防護墊，整個人摔了出去，頭部重重撞擊地面，孟耿如當場痛不欲生。

孟耿如送醫後停拍2天，確認頭部一切正常，沒有任何腦震盪及其他後遺症後，才又上工。雖然出了這麼大意外，但是她沒有過於聲張，只在11月13日臉書的貼文上透露：「…中間發生了很多突發狀況，謝謝各位擔心我的你們，我身體沒事…。」

求證孟耿如經紀人，她低調表示確實發生意外，所幸除了拉傷、發炎之外並無大礙。男友黃子佼則覺得演員真辛苦，他也希望快快娶孟耿如回家讓他養，但另一方面也支持她打拚事業，但是希望一切平安。

孟耿如在臉書表示自己身體沒事。（翻攝自臉書）