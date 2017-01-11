淚訴被夫監控「像條狗」 海倫清桃被爆指交小鮮肉

海倫清桃日前開記者會，認了已婚，且身世、學歷、年齡、身分全造假。（翻攝自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人海倫清桃日前認了已婚，且身世、學歷、年齡、身分全造假，她昨接受《蘋果日報》訪問時甚至透露，長期被丈夫戴發奎監控、毆打，說自己「不是人家養的狗」、「不要再做一個傀儡」，已經備案並申請護令，讓整起事件更加勁爆。而週刊爆料，就在她和先生出面開記者會前一天，她被拍到和一名年輕男子十指緊扣逛街，相當親密。

海倫清桃7日傳出服藥自殺，警消到她住處卻撲空，8日她臉書自爆已婚、曾經流產，原先說帳號被盜，當天下午卻和戴先生一起開記者會，承認已婚18年、身分造假。

《蘋果日報》報導，海倫清桃淚訴，18年來都被戴先生操控，且多次對她家暴，甚至自殘相逼，只好離家出走，7日在她臉書上的內容全是戴先生寫的，就是要逼她出來面對，幸好有朋友報警救了她，她也選擇要活下去。而8日開記者會所有的內容，也全被戴先生控制。

《壹週刊》報導，就在7日下午，她被拍到和一名小鮮肉台北小巨蛋逛街，兩人十指緊扣相當親密，當時看不出有任何輕生念頭。

對此，海倫清桃透過友人表示，當天是朋友擔心她安危才碰面，但為何十指緊扣，她則只說經紀人有交代不能受訪。

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