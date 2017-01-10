海倫清桃狂造假 工作人員爆：以前就拿不出畢業證書

海倫清桃本來自稱是越南影后，有「越南林志玲」之稱。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導］越南籍藝人「桃子」海倫清桃，過去謊稱自己是台越混血，還是景美女中畢業、美國UCLA肄業，且身世坎坷，除了父母雙亡，兄弟姊妹也都接連過世。沒想到近日她因為真實越南生母想要出面揭發她的身世，便自己爆出其實是越南新娘，不但有個結婚18年的老公戴發奎，今年也已經40歲。而對於造假的學歷，今更有曾與桃子共事過的工作人員證實，她以前就曾拿不出畢業證書。

海倫清桃（右）和老公戴先生（左）日前召開記者會澄清身世，卻越描越黑。（資料照，記者陳逸寬攝）

根據《ETtoday》報導，過去曾跟她接觸的工作人員就表示，當時桃子上「高學歷藝人」的節目單元，但是卻稱自己因為沒有相機拿不出任何大學生活照以及畢業證書，後來她又改口自己其實是UCLA肄業，到了最後時刻更跟節目組翻臉，痛批他們歧視越南人、不給她機票飛去美國申請證書，讓節目組傻眼「不是台越混血嗎」、「她真的活得很辛苦」。

海倫清桃認為開保時捷才能在演藝圈混下去。（翻攝自海倫清桃臉書）

事實上，海倫清桃曾說，自己唯一騙人的就是拿「UCLA肄業」的學歷，去換自己真實的越南雄王大學經濟系畢業的學歷。然而，越南公立的雄王大學是2003年創立，經濟系更是2007年才成立，以她的年紀根本不可能就讀，真實性有待商榷。且海倫清桃自己揭發謊話連篇的身世後，還頻把錯推給「台灣人歧視越南人」，甚至表示自己開保時捷也是為了在演藝圈混下去，價值觀相當偏差。