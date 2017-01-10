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宥勝自爆長時間服務老婆 只因...

2017/01/10 22:51

宥勝工作時，還會帶著女兒蕾蕾、老婆一起，爭取和家人相處的時間。（POP Radio提供）

〔記者洪素津／台北報導〕宥勝日前到林書煒主持的《POP最正點》擔任特別來賓，還帶著女兒蕾蕾、老婆一起，宥勝會爭取和家人相處的時間，工作時都盡量會帶著她們。但奶爸宥勝坦承自已也有崩潰的時候，一開始照顧女兒的時候很容易失控暴走，但是他努力學習當爸，學會「接受一切都是不可控的美好」。

宥勝上個月才到非洲賴索托展開關懷之旅，回來之後他發現「給的藝術」很重要，並重新思考跟女兒的互動，現在會鼓勵女兒獨立而非無限給予。而宥勝說一般男人有了女兒後就會把老婆晾在旁邊，但他認為只要老婆的狀態好就能影響小孩心情，笑說：「其實我多數時間都在服務老婆啦！」。

宥勝表示自己從小到大都相當壓抑，但當自己爆炸了之後就會發現自己想要的是什麼。他從不後悔自己在事業高峰時走入家庭， 唯一癥結點就是該如何去跟粉絲、期待者、公司交代這一切。問及會不會擔心粉絲的支持度下降？宥勝無奈地說：「雖然我的粉絲人都很好，不過他們還是有些隱藏不住的情緒爆發，但這些本該就是我要承受的，還是很感謝粉絲的陪伴與支持。」

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