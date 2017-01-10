李懿模仿唱跳眉飛色舞 意外釣出鄭秀文說...

李懿在節目中模仿港星鄭秀文唯妙唯肖，連憲哥與Sandy都驚呼實在太像。（中天提供）

〔記者洪素津／台北報導〕李懿與卡古日前上中天《小明星大跟班》錄製主題「諧星硬要當巨星2！衛冕者保衛戰！」，李懿在節目中模仿港星鄭秀文唯妙唯肖，連憲哥與Sandy都驚呼實在太像。甚至連本尊鄭秀文也把該畫面截圖po文表示「比我更鄭秀文喔！」。

甚至連本尊鄭秀文收看節目時，也把該畫面截圖po文表示「比我更鄭秀文喔！」。（中天提供）

李懿首次模仿港星鄭秀文，一出場讓觀眾都嚇到以為是本尊，憲哥也馬上對假鄭秀文噓寒問暖「好久沒來台北，都在忙些甚麼？」李懿笑稱都在談戀愛。隨後李懿帶來鄭秀文經典歌曲《眉飛色舞》跳起舞來竟讓Sandy大喊「鄭秀文回來了！」演出後也意外吸引本尊鄭秀文截圖，並連放2篇文分享「也太像了吧！」

卡古模仿天王劉德華相似程度連憲哥都嘖嘖稱奇，甚至想募資幫忙卡古整型。（中天提供） 郭子乾受封星座大師的名號。（中天提供）

而卡古模仿天王劉德華也意外引起網友討論，因妝容及表情非常到位，相似程度連憲哥都嘖嘖稱奇，甚至想募資幫忙卡古整型。網友也紛紛稱讚「超像的！連聲音都好像，真的很帥！」。

郭子乾也因《小明星大跟班》節目受封為「星座大師」，因敘述星座內容比專業星座老師還生動，吸引觀眾喜愛，不僅造成星座老師的壓力，各節目談星座的邀約也紛紛上門，也讓郭子乾爬上事業第二春，未來推出星座相關書藉也不無可能。