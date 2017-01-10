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頻被傳婚變 男星怒：等級低就別玩八卦了

2017/01/10 22:55

陳羽凡（右）和白百何（左）2006年結婚。（翻攝自白百何微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國超人氣合唱組合「羽·泉」的成員陳羽凡，2006年和當時年僅22歲的女演員白百何結婚，婚後兩人不僅生下一子陳盛桐，各自的事業發展更是蒸蒸日上，如今兩人的婚姻生活已經邁入11年，可以說是演藝圈的模範夫妻檔。然而，人紅是非多，最近網路上關於兩人不合、離婚的謠言頻傳，終於讓陳羽凡不堪其擾，氣得在微博發文大罵！

陳羽凡（右）和白百何（左）可以說是演藝圈的模範夫妻檔。（翻攝自白百何微博）

陳羽凡今日於微博發文，一開頭就點名叫造謠者聽好，表示自己出於正當防衛，只讓那些「瞎逼造，胡逼傳，猖狂無腦無德無責的齷齪行為」到雞年前為止，新的一年他不想再聽到，否則就要和兄弟去幫造謠者「整容一番」。此外，由於許多網友將前幾年的新聞拿到今年來造謠，更讓陳羽凡氣得大罵說：「沒點新料且連最基本的邏辑和時間概念都沒有，就這吃屎噴屎的低級無性特徵就别玩八卦了。」自嘲自己真的是大白天撞到鬼。

陳羽凡（左）和白百何（右）最近頻被傳婚變。（翻攝自陳羽凡微博）

事實上，當年兩人結婚時，不僅剛出道的白百何被質疑是想靠已經出名的陳羽凡上位，連陳羽凡也被諷刺長得不怎麼樣為什麼白百何願意嫁給他。後來2008年，陳羽凡曾經講說自己「在兩個女人間做出抉擇」，讓白百何無辜背上小三罵名。如今，兩人靠著穩定的感情關係走入婚姻的第11個年頭，卻還要被不肖人士挖出以前的新聞來造謠，也難怪陳羽凡會突然暴怒。

陳羽凡微博全文。（翻攝自陳羽凡微博）

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