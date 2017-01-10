（影音）許孟哲練球傷腰 笑談不影響房事

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許孟哲入選國手記者會。（記者王文麟攝）

〔記者洪素津／台北報導〕許孟哲苦熬10年，終於入選中華民國冰球協會「2017男子成人中華台北代表隊」選手資格，將在2月代表台灣前往日本參加亞洲冬季運動會以及4月由國際冰球總會所主辦的世界盃冰球成人錦標賽。

許孟哲入選國手記者會。（記者王文麟攝）

許孟哲滿臉喜悅地出面說明，問及為了要打球推掉了多少演藝工作，他表示這十年間大概推掉了十幾部的戲劇，不過他說未來希望能在演藝工作上跟冰上曲棍球中取得平衡，因為兩者他都不想放棄。

許孟哲堪稱蠟燭兩頭燒，在6日參加徵選時，正好撞到《飢餓遊戲》節目錄影，6日那天錄了13小時節目後，許孟哲堅持要回台北進行冰上曲棍球徵選。在坐高鐵的路途中，許孟哲原想抓緊時間休息，沒想到在一旁的孫協志卻一直跟他聊天，直說：「5566如果出你一個國手，不得了啊！」，讓他哭笑不得。最後他喝了一杯提神飲料就上場。 許孟哲入選國手記者會。（記者王文麟攝）

許孟哲因為腰部需要扭轉推球，造成左腳膝蓋受到影響，但他後來都有固定找中醫師整骨，傷勢也在掌控中。被問到腰椎移位，是否會影響「房事」，他尷尬地說：「我找的中醫師還滿厲害的啦，應該沒什麼問題」。