愛裸體被當猥褻 女星：以後要怎麼教育小孩

艾怡良擁有令人著迷的靈魂嗓音。（翻攝自艾怡良臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「台灣版愛黛兒」之稱的歌手艾怡良，當年以選秀節目《超級偶像》的冠軍之姿進軍演藝圈，除了因為靈魂嗓音頗獲好評以外，她也時常關心社會議題，更曾力挺同志婚姻合法化。而今日，艾怡良在臉書自曝自己其實酷愛裸體，但卻總是被當成不尊重他人的表現，讓她相當苦惱「以後要怎麼教育我的小孩」。

艾怡良時常關心社會議題。（翻攝自艾怡良臉書）

艾怡良今日晚間在臉書發文表示，她很好奇如果只是單純裸體，沒有做任何猥褻動作，是否是不合法的行為。因為她自己平常酷愛裸體，更笑稱因此讓她的鄰居非常困擾，但是她認為，如果我們一直被教育成「用『負面』眼光看自己或別人的身體」、下意識認為別人裸體就是不尊重他人，那她相當擔心以後要怎麼教導自己的小孩，他的性徵是一件跟猥褻有關的事情。

此外，艾怡良也在留言處回答網友說，她認為其實這跟社會對於女性胸部的期待一樣，「為了不激凸或形狀好看，所以把女孩放進鋼圈或把矽膠黏在身上，並期許我們到60歲還擁有高至下巴的胸部」，這讓她相當疑惑，她要如何跟孩子說「自己的身體很珍貴」。此外，有網友認為不要隨便在外面裸體也是保護自己的方式，但艾怡良也反問說：「那為什麼不改變壞的那面，而要善良的去屈就？」表述自己對於裸體的看法。

艾怡良臉書全文。（翻攝自艾怡良臉書）