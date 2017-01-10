限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

愛裸體被當猥褻 女星：以後要怎麼教育小孩

2017/01/10 21:14

艾怡良擁有令人著迷的靈魂嗓音。（翻攝自艾怡良臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「台灣版愛黛兒」之稱的歌手艾怡良，當年以選秀節目《超級偶像》的冠軍之姿進軍演藝圈，除了因為靈魂嗓音頗獲好評以外，她也時常關心社會議題，更曾力挺同志婚姻合法化。而今日，艾怡良在臉書自曝自己其實酷愛裸體，但卻總是被當成不尊重他人的表現，讓她相當苦惱「以後要怎麼教育我的小孩」。

艾怡良時常關心社會議題。（翻攝自艾怡良臉書）

艾怡良今日晚間在臉書發文表示，她很好奇如果只是單純裸體，沒有做任何猥褻動作，是否是不合法的行為。因為她自己平常酷愛裸體，更笑稱因此讓她的鄰居非常困擾，但是她認為，如果我們一直被教育成「用『負面』眼光看自己或別人的身體」、下意識認為別人裸體就是不尊重他人，那她相當擔心以後要怎麼教導自己的小孩，他的性徵是一件跟猥褻有關的事情。

此外，艾怡良也在留言處回答網友說，她認為其實這跟社會對於女性胸部的期待一樣，「為了不激凸或形狀好看，所以把女孩放進鋼圈或把矽膠黏在身上，並期許我們到60歲還擁有高至下巴的胸部，這讓她相當疑惑，她要如何跟孩子說「自己的身體很珍貴」。此外，有網友認為不要隨便在外面裸體也是保護自己的方式，但艾怡良也反問說：「那為什麼不改變壞的那面，而要善良的去屈就？」表述自己對於裸體的看法。

艾怡良臉書全文。（翻攝自艾怡良臉書）

相關新聞

推薦新聞
海倫清桃疑沾富二代 老公爆走為抓小王？ 海倫清桃疑沾富二代 老公爆走為抓小王？
2017/01/10 18:40
蔡英文與馬英九的不同？史明這樣看 蔡英文與馬英九的不同？史明這樣看
2017/01/10 21:17
懷孕5月伸展拉好拉滿 劉真自責釀「胎盤剝離」 懷孕5月伸展拉好拉滿 劉真自責釀「胎盤剝離」
2017/01/10 17:06
閃婚女星顧2女心力憔悴 淚訴帶孩子甘苦 閃婚女星顧2女心力憔悴 淚訴帶孩子甘苦
2017/01/10 15:35
曾和田麗相戀4年 馬景濤：她是我最刻骨銘心的一段 曾和田麗相戀4年 馬景濤：她是我最刻骨銘心的一段
2017/01/10 16:14
周子瑜回台快閃 緊抱愛犬甜笑仙氣爆發 周子瑜回台快閃 緊抱愛犬甜笑仙氣爆發
2017/01/10 18:21
《愛殺17》播畢10年 暗黑劇情鄉民激推「台劇巔峰」 《愛殺17》播畢10年 暗黑劇情鄉民激推「台劇巔峰」
2017/01/10 14:08
真性情！名媛不顧形象當眾陶醉挖鼻孔 真性情！名媛不顧形象當眾陶醉挖鼻孔
2017/01/10 18:02
海倫清桃夫撇跑船 放話懸賞1億證清白 海倫清桃夫撇跑船 放話懸賞1億證清白
2017/01/10 16:35
節目最想封殺名單 女星得第一原因竟是「老了」 節目最想封殺名單 女星得第一原因竟是「老了」
2017/01/10 15:46
才搶下小巨蛋 「兄弟本色」竟驚爆解散 才搶下小巨蛋 「兄弟本色」竟驚爆解散
2017/01/10 15:44
離婚後首站同陣線！布裘達成「這項」協議 離婚後首站同陣線！布裘達成「這項」協議
2017/01/10 13:54
咘咘Mia表情同步 偷窺萌樣被修杰楷出賣 咘咘Mia表情同步 偷窺萌樣被修杰楷出賣
2017/01/10 14:29
Angelababy卸貨倒數 孕肚竟消失？ Angelababy卸貨倒數 孕肚竟消失？
2017/01/10 16:19
被問還喜歡尹恩惠嗎？金鐘國測謊露餡 被問還喜歡尹恩惠嗎？金鐘國測謊露餡
2017/01/10 15:10
女友也滿意！黃子佼為「他」買1.2億豪宅 女友也滿意！黃子佼為「他」買1.2億豪宅
2017/01/10 17:41
昆凌裸背貼老公 周董「大小」竟成亮點 昆凌裸背貼老公 周董「大小」竟成亮點
2017/01/10 22:14
女星吹酒測器「口氣差」 警察瞬間結屎面 女星吹酒測器「口氣差」 警察瞬間結屎面
2017/01/10 14:46
馬景濤嫩妻曬健身照 前凸後翹身材超誘人 馬景濤嫩妻曬健身照 前凸後翹身材超誘人
2017/01/10 17:10
五月天預告新巡演串場電影「處處彩蛋無極限」 五月天預告新巡演串場電影「處處彩蛋無極限」
2017/01/10 20:50
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.