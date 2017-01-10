五月天預告新巡演串場電影「處處彩蛋無極限」

五月天新巡演串場電影要讓粉絲充滿驚喜。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天3月18、19、20日將於高雄世運主場館舉行全新巡演「LIFE人生無限公司」，他們主題演唱會中不能少的就是串場電影，這次再度邀請曾和五月天合作《乾杯》、《頑固》MV，也幫蔡依林拍過《Play 我呸》、《大藝術家》MV的知名導演陳奕仁執導，五月天透露劇情和場景可說是「處處彩蛋無極限」。

五月天演唱會又將讓歌迷歷經搶票大作戰。（資料照，記者趙世勳攝）據悉，為了新巡演的串場電影，五月天從去年9月拍到11月，只能抓空檔趕進度，其間還遇到了9月底的梅姬颱風攪局，為了把握進度，五月天拍攝期間把片場當家，每次都不間斷工作近40小時，工作人員也貼心準備露營車供團員偷空休息、盥洗。

五月天團員石頭、怪獸都已是「電影咖」，各自有電影作品，當過男主角，再次演戲自然演技大躍進，而包括阿信、瑪莎、冠佑，在串場電影中都會有突破自我，讓人跌破眼鏡的演出。

演唱會門票1月21日在拓元售票系統開賣，門票從480元到3880元。農曆年後，五月天將在2月3、4日第二度站上日本東京武道館舉辦「Re:DNA～2017復刻版」演唱會。