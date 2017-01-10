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簡宏霖為寫真書節食戒酒 練深蹲到腿軟

2017/01/10 20:18

簡宏霖為了寫真書勤健身。（周子娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕簡宏霖去年拍完《我的極品男友》後，除了代言的工作，大部分時間都投注在準備寫真書的前置作業，甚至還親力親為參與勘景和創意發想。

簡宏霖為了寫真書勤健身。（周子娛樂提供）因為體質的關係，簡宏霖一直以來身形都偏瘦，即使不怎麼健身，身上的肌肉線條還是蠻明顯，但為了讓寫真書更有看頭，他上網訂購了一套健身器材，就算不用出門也可以在家運動，還接觸了以前從來沒做過的身體雕塑課，包括「POUND Fit」、「X Body」等。

POUND Fit一小時要做完500下深蹲，這對從來不鍛鍊下半身的簡宏霖而言非常辛苦，甚至有點吃不消！還必須穿上一套科技衣，衣服內會傳送脈衝訊號刺激肌肉，讓運動一次可抵五次效果，而且一次只要花20分鐘，不過簡宏霖卻笑說：「這20分鐘是我這輩子流過最多汗、最累的20分鐘！」他也嘗試了看起來輕鬆，但做起來累到不行的滑水運動，加上本來就有跑步、滑板，希望能透過這些不同類型的運動讓自己的身材看起來更美好。

簡宏霖為了寫真書勤健身。（周子娛樂提供）簡宏霖為了寫真書親自勘景。（周子娛樂提供）

簡宏霖平時愛吃美食，但為了寫真書特地吃水煮餐，這對口味重鹹的他根本就是一項酷刑，最近甚至連酒也戒了，容易水腫的體質也讓他苦惱，只能持續研究和實驗更有效的消水腫方式。　

有不少粉絲留言為簡宏霖打氣，公司同事也很佩服他的決心和毅力，他興奮地表示：「藉由這次的寫真書，讓我多接觸更多不同的運動，但飲食的部分只能咬牙撐下去了。」

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