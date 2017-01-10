陳冠希錄影狂偷笑 主持人嗆沒禮貌真相卻是...

何炅上節目分享最尷尬的一次採訪。（翻攝自何炅微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國知名主持人何炅，近日參加實境節目《嚮往的生活》時透露，過去曾在音樂節目上訪問陳冠希，卻叫錯對方名字，惹得對方忍不住笑意，他還反倒生氣地說：「你這樣很沒禮貌！」得知真相後令他尷尬不已。

何炅在節目上透露，全程把陳冠希的名字叫錯。（翻攝自新浪娛樂）

據《新浪娛樂》報導，何炅談起過去做音樂節目時，請陳冠希擔任嘉賓，但訪問過程對方卻一直掩嘴而笑，令他非常不解，也感到不被尊重，但他仍敬業地做完整段訪問，終於在結束的時候上前對陳冠希說：「陳先生，您是很火，但是對我來講，你只是我今天的一個來賓，我尊重你，但我覺得你也要尊重我的工作，你一直在那邊笑是不對的。」

沒想到陳冠希這才告訴他：「那是因為你今天全程都管我叫陳奕迅。」說到這裡，惹得宋丹丹、黄磊等人狂笑不已。另外，何炅還補充，他除了把陳冠希的中文名字叫錯之外，就連英文名字「Edison」都說成「Eason」（陳奕迅英文名），這時讓黄磊忍不住虧他：「你是有多愛陳奕迅？」笑翻眾人。

陳冠希當年上節目名字被叫錯忍不住偷笑。（翻攝自新浪看點官方微博）